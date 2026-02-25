De los peloteros dominicanos, ¿cuáles tienen experiencia previa en Clásico Mundia de Béisbol?

Este martes se dio a conocer la rotación abridora de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, y como era de esperarse - por su estatus como el actual mejor brazo criollo en las Grandes Ligas-, el zurdo Christopher Sánchez será el lanzador inicialista para el primer juego del torneo ante Nicaragua.

Le seguirá en la rotación Luis Severino para el segundo día contra Países Bajos, luego Bryan Bello contra Israel y finalmente Sandy Alcántara cerrando la primera fase ante Venezuela.

En un escenario ideal, Sandy Alcántara hubiese sido el abridor número dos, por su rendimiento en MLB, y ser el único de los cuatro en haber ganado un Cy Young. Sin embargo, la razón puede deberse a un plan del dirigente Albert Pujols, dado que Venezuela se perfila como el rival más duro del grupo para RD.

De hecho, ya Alcántara conoce a Venezuela, aunque no tiene grata experiencia. El derecho es el único de los abridores que ha participado en el Clásico Mundial de Béisbol, y su única apertura fue contra el mencionado país, salida en la que permitió cinco hits y tres carreras en tres entradas y dos tercios.

Aun así, Pujols apela a la experiencia del dominicano.

En el bullpen, también hay poca presencia con experiencia. Solamente dos relevistas repiten de la pasada edición: Gregory Soto y Camilo Doval.

Ambos estuvieron en el cuerpo de lanzadores del 2023 y se espera que tengan un rol importante en el venidero Clásico.

Soto es uno de dos zurdos en el relevo dominicano, lo que supone una considerable participación.

Doval es otro que se espera sea clave, especialmente con su arsenal de lanzamientos de alta velocidad.

En la ofensiva Dominicana tiene mayor experiencia previa, pues llega al torneo con una mezcla de experiencia y juventud.

En el lineup hay veteranos que han jugado múltiples Clásicos, como Manny Machado, quien estará presente por tercera vez.

Otro que estará por tercera vez es Carlos Santana. En su primera participación, en el 2013, fue el receptor titular y parte esencial en la obtención del campeonato invicto que logró el país. En el 2017, estuvo como primera base, donde hizo varias jugadas defensivas recibiendo disparos.

Juan Soto es otro que repite tras una destacada actuación en 2023, cuando fue en una de las pocas luces ofensivas dominicana de esa edición. Soto bateó .400, con dos jonrones, seis anotadas y tres remolcadas.

Otros que también participaron en el 2023 y repiten en este 2026 son Julio Rodríguez, Ketel Marte y Jeremy Peña.