Huáscar Brazobán seguirá en el montículo con los Gigantes del Cibao

Los Gigantes del Cibao anunciaron la firma del lanzador derecho Huáscar Brazobán, quien acordó como agente libre para continuar con la organización de cara a la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Brazobán, de 36 años y nativo de Santo Domingo, se mantiene en casa con los Gigantes del Cibao, equipo con el que ha lanzado de manera consecutiva durante las últimas cinco campañas desde su llegada en la temporada 2021, consolidándose como una pieza importante dentro del cuerpo de relevistas.

En serie regular, el derecho presenta marca de 2-2 con efectividad de 2.17 en 51 partidos, trabajando 45.2 entradas en las que ha permitido 26 imparables, otorgado 20 boletos y registrado 53 ponches, dejando un sólido WHIP de 1.01.

Durante la pasada temporada con el uniforme de los Potros, Brazobán lanzó siete entradas, registrando récord de 0-0 con efectividad de 2.57, cinco ponches y un juego salvado, aportando profundidad y experiencia al bullpen del conjunto.

El estelar lanzador de Grandes Ligas se une a Jimmy Cordero y Leury García como los primeros jugadores anunciados por el equipo para permanecer en la franquicia tras sus firmas como agentes libres, formando parte de los movimientos iniciales de continuidad mientras la organización continúa trabajando en futuras incorporaciones.