Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

Rufo

Rufo, la mascota de los Leones, visita Listín Diario con todo y trofeo

Durante el encuentro, periodistas, editores y personal administrativo compartieron un momento ameno con la mascota

Los periodistas Eddilí Hierro, Silvana Rodríguez, Moisés Mejía y Lisaury Díaz posan con Rufo.

Los periodistas Eddilí Hierro, Silvana Rodríguez, Moisés Mejía y Lisaury Díaz posan con Rufo.

Redacción Listin DiarioSanto Domingo

La alegría del bicampeonato llegó hasta la redacción del Listín Diario con la visita de Rufo, la carismática mascota de los Leones del Escogido, quien llevó consigo el más reciente trofeo conquistado por el conjunto rojo en la finalizada temporada.

Durante el encuentro, periodistas, editores y personal administrativo compartieron un momento ameno con la mascota, se tomaron fotografías y disfrutaron de las ocurrencias de Rufo, considerada una de las mascotas más queridas por la afición del béisbol invernal.

La visita sirvió también para que fanáticos de los Leones (“tapados” y públicos) celebren el exitoso momento que atraviesa la franquicia capitalina con sus dos coornas seguidas.

Rufo, la carismática mascota de los Leones del Escogido visita la redacción de Listín Diario, el 19 de febrero de 2026.

Rufo, la carismática mascota de los Leones del Escogido visita la redacción de Listín Diario, el 19 de febrero de 2026.Glauco Moquete/Listín Diario

El primero de esos campeonatos fue obtenido frente a los Tigres del Licey, mientras que el segundo llegó tras imponerse a los Toros del Este.

Fabio Cabral, escogidista desde niño y subdirector del Listín Diario, posa con Rufo.

Fabio Cabral, escogidista desde niño y subdirector del Listín Diario, posa con Rufo.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados