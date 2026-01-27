Escogido logra el bicampeonato con una blanqueada 1-0 sobre los Toros

Una blanqueada 1-0 sobre los Toros del Este le dio este martes a los Leones del Escogido su corona 18 en la pelota dominicana, con lo que obtienen a su vez el bicampeonato, venciendo a los romanenses 4-1 en la Serie Final de LIDOM.

La única vuelta del juego llegó en la misma primera entrada ante Enny Romero con sencillos consecutivos de Héctor Rodríguez, por segunda, y Erik González, al jardín central, quienes avanzaron a tercera y segunda, respectivamente, con rodado de Sócrates Brito a la inicial. Otro rodado de Junior Lake a primera llevó a Rodríguez al plato con la de la ventaja de los rojos.

Grant Gavin inició la blanqueada tirando 3.2 entradas de un ponche y dos boletos, la cual fue completada por Kenny Hernández (0.1 inning), Conner Greene (1.0), Derek West (0.2), Jefry Yan (0.1), Alexander Colomé (1.0), Aneurys Zabala (1.0) y Matt Foster (1.0).

Foster (1) obtuvo el salvamento a los tres hombres que enfrentó en el noveno. El lanzador ganador fue Yan (1-0), quien en su actuación obtuvo un ponche. La derrota fue para Romero (0-1) al permitir la única anotación del juego.

Por los capitaleños, Rodríguez bateó de 3-2, con una anotada y transferencia; González, de 4-2, y Lake, de 4-0, con una producida. Por los taurinos, Eloy Jiménez se fue de 3-2, con triple y una base por bolas, y Eric Filia, de 2-1, con boleto.

Los Leones del Escogido serán los representantes de República Dominicana en la Serie del Caribe que tendrá lugar en Guadalajara, México, del 1 al 7 de febrero.