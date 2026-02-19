Juan Lagares anuncia su retiro del béisbol

El estelar jardinero central Juan Lagares anunció oficialmente su retiro del béisbol profesional, poniendo fin a una trayectoria ejemplar marcada por la entrega, la disciplina y un impacto trascendental con las Águilas Cibaeñas en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Lagares, reconocido por su defensa élite en los jardines, fue durante años una de las piezas más confiables del conjunto aguilucho, destacándose por su alcance, seguridad con el guante y liderazgo silencioso dentro y fuera del terreno. Su presencia en el jardín central representó garantía defensiva y juego inteligente, convirtiéndose en referencia para varias generaciones de peloteros.

Uno de los momentos más gloriosos de su carrera llegó en 2021, cuando fue Jugador Más Valioso de la Serie Final de LIDOM, guiando a las Águilas al campeonato, y posteriormente se consagró como MVP de la Serie del Caribe ese mismo año, firmando una actuación histórica y logrando una distinción única para un pelotero dominicano.

La organización de las Águilas Cibaeñas resaltó su carrera como un ejemplo de identidad, honor y entrega, destacando que Juan Lagares no solo fue un extraordinario jardinero, sino también un profesional íntegro que honró el béisbol dominicano.

Con su retiro, el béisbol dominicano despide a uno de los jardineros defensivos más brillantes de su generación, mientras su nombre queda grabado en la historia aguilucha como sinónimo de esfuerzo, constancia y excelencia.