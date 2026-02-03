Las Estrellas Orientales firman a Miguel Sanó por dos temporadas

Las Estrellas Orientales firmaron por dos años al antesalista e inicialista Miguel Sanó, y así le compraron el derecho de convertirse en agente libre con restricción a partir del próximo 15 de febrero, anunció el equipo de la enseña verde, en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

El jugador de 32 años registró su mejor actuación en el torneo local, en la recientemente concluida temporada, en la cual bateó para promedio de .315, con 9 jonrones y 25 carreras empujadas, todas cifras topes en su carrera.

Su actuación fue limitada a 23 juegos, primero por una lesión en una pierna, la cual le sacó de acción por un mes; y luego por haber firmado para un equipo de béisbol del Japón (Dragones de Chunichi).

Con el nuevo convenio, las Estrellas le compraron a Sanó el derecho de convertirse en agente libre con restricción en la Liga Dominicana el 15 de febrero próximo y sin restricción a partir del venidero 15 de marzo, en virtud de su condición como jugador de 10 años de firmado originalmente para la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, y de acuerdo al pacto colectivo entre ésta y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales.

En la concluida temporada 2025-2026, Sanó encabezó a las Estrellas y a la liga con sus 9 cuadrangulares. Fue segundo en el equipo de la enseña verde en carreras empujadas (25), a penas una menos que el líder, Rodolfo Castro (26); y fue primero en promedio de slugging (.663).

La primera selección de las Estrellas en el Draft de Novatos 2012 (y primera selección de todo el sorteo), Sanó ha actuado en seis temporadas con las Estrellas y acumula 106 juegos de Serie Regular, en los cuales batea .263, con 22 jonrones y 73 carreras empujadas.

En las últimas dos temporadas (2024-2025/2025-2026) el nativo de San Pedro de Macorís sumó 42 partidos de Serie Regular, en los cuales disparó 14 jonrones y remolcó 39 carreras, constituyéndose en uno de los bateadores más temidos del circuito.