José Ramírez acuerda extensión con los Guardianes

José Ramírez y los Guardianes de Cleveland estarían trabajando en una nueva extensión de contrato por siete años y 175 millones de dólares, según múltiples reportes.

De acuerdo con Jon Heyman de MLB Network, 70 millones del monto total serán diferidos.

Ramírez, de 33 años, ha pasado toda su carrera de 13 temporadas en las Grandes Ligas con los Guardians. El antesalista es siete veces All-Star, ganador en seis ocasiones del Silver Slugger y dos veces miembro del Primer Equipo All-MLB.

Dos de los premios más importantes de MLB se le han escapado a Ramírez, ya que ha sido finalista al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en tres ocasiones y finalista al Guante de Oro siete veces.

La temporada pasada, Ramírez bateó para .283/.360/.503 con 30 cuadrangulares y 85 carreras impulsadas. Además, conectó 34 dobles y se robó 44 bases —la mayor cantidad de su carrera— en 158 partidos. Su OPS de .863 fue el tercero entre los antesalistas calificados y, según FanGraphs, registró un WAR de 6.3.

“Es el mejor tercera base completo del béisbol”, dijo el dirigente de los Guardians, Stephen Vogt, la temporada pasada, vía The Athletic. “Es uno de los cinco mejores jugadores, en mi opinión. … Simplemente agradezco poder verlo hacerlo todos los días”.