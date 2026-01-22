Los "Duros de Matar" lo hicieron otra vez, Escogido viene de atrás y gana primero de la final

Los Leones del Escogido volvieron a demostrar que son “Duros de Matar".

Los Leones llegaron al octavo inning perdiendo 2-6, pero se rebelaron e hicieron cinco carreras contra Jean Carlos Mejía para vencer 7-6 a los Toros del Este en el comienzo de la serie final.

Héctor Rodríguez abrió la entrada con sencillo, su tercer hit del juego. Erik González lo imitó con otro incogible y Sócrates Brito impulsó a Rodríguez con doblete por esa banda.

Junior Lake remolcó a González con hit al cuadro.

Raimel Tapia falló con rolin a la inicial. Yamaico Navarro fue boleado intencionalmente y Alcides Escobar empató el partido a seis con línea de hits entre tercera y segunda.

El emergente Franchy Cordero, bateando en lugar de Jonathan Guzmán, impulsó la séptima con elevado de sacrificio al jardín derecho ante Joe Corbett, que había reemplazo a Mejía.

Los Leones atacaron de inmediato a Enny Romero en el primer episodio y pusieron la pizarra 2-0, que luego se repuso y no toleró más anotaciones ni hit hasta el quinto.

Los Toros reaccionaron y se fueron arriba 3-2 en la parte alta del segundo, cuando atacaron al Travis Lakins.

Eloy Jiménez, quien estableció una marca de dobles en el Round Robin (10), comenzó la final con un batazo de dos bases por el jardín izquierdo.

Acto seguido, el boricua Eddie Rosario conectó un jonrón por el prado derecho igualando el encuentro 2-2.

Lakins siguió golpeando a Yairo Muñoz y boleando a Jeimer Candelario, la primera de cinco boletos que recibió en el choque.

El dirigente de los Leones, Ramón Santiago, lo reemplazó por el también derecho Derek West, quien fue saludado con sencillo por Onix Vega. Se repuso ponchando a Rudy Martin Jr. para el segundo out, pero perdió en bolas a Erik Filia, anotando Candelario.

La fuerza de los Toros se volvió a sentir en el tercero ante el relevista Grant Gavin, a quien le hicieron dos más para poner la pizarra 5-2, fruto de dos dobletes seguidos de Brayan de la Cruz y Jiménez y un “texano” de Muñoz.

No conformes con la ventaja, hicieron una más en el octavo (6-2), pero no fueron suficientes.

Ganó Aneurys Zabala (1-0) a pesar de que permitió una carrera y tres hits en ese inning. Salvó Stephen Nogosek (1) y perdió Mejía, quien no permitió que le pisaran el plato en 12 entradas en el Round Robin.