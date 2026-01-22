Las Águilas Cibaeñas o cuando nadamos tanto para morir en la orilla

El 24 de noviembre pasado las Águilas Cibaeñas doblegaron 6 por 1 a los Gigantes del Cibao, colocando su record en un impresionante 21-4, asegurando una evidente clasificación y poniendo en la mira, sin la menor duda para ningún neófito, la corana 23 para el equipo santiaguero.

Pasadas las temporadas entre 1996 y 2008 nadie, absolutamente nadie, fue más dominante en la cuenca del Caribe que las cuyayas. Nueve campeonatos Lidom en trece campañas, once series finales y cinco coronas de Serie del Caribe. Previo a ese año estuvieron en tres finales, sumando 10 títulos en RD y 14 finales en 16 temporadas. Eso no lo volveremos a ver jamás en Lidom.

Hasta ahí tal cantidad de lauros no tienen comparación, sin embargo los últimos dieciocho años han sido fatales para los aguiluchos. Solo dos coronas en un ciclo de 18 inviernos entre el 2009 y el 2026. Han conseguido en ese trecho la misma cantidad de campeonatos que han conquistado sus vecinos, los Gigantes del Cibao, en once campañas. En ese período han quedado cinco veces fuera de la postemporada (fueron eliminados solo cinco ocasiones en 54 temporadas entre 1951 y 2008).

Si nos vamos a los últimos ocho torneos, las cosas han sido bajo par para el conjunto que en el 2008 se convirtió en la primera novena con 20 campeonatos en nuestra liga. Sin contar el título del 2020-21, tuvieron dos años para el olvido: penúltimos en la regular del 2018 y penúltimos en el round robin del año siguiente.

Los últimos cinco eventos han sido fatales para los 22 veces campeones. Sotaneros en el RR del 2021-22 (5-11), últimos en el RR del 2022-23 (6-10); penúltimos en la regular del 2023, sotaneros en el RR del 2024-25 (4-11) y terceros en la contienda recién finalizada. Ya suman cinco años sin asistir a una final.

Llevar al terreno grandes equipos ofensivos las últimas dos temporadas, limpiar una estructura gerencial encabezada durante años hasta el penúltimo invierno por Ángel Ovalles no fue suficiente para conseguir el título.

El mimetismo del grupo Noboa que hasta el día de hoy ha manejado a los Gigantes desde el 2020 (emigraron a Santiago René Francisco, Pipe Urueta, Joel Noboa...) fue en vano, pues nos demostró lo complicado de tanto nadar para morir en la orilla.