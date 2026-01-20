Lakins y Urquidy serán los primeros lanzadores del Escogido

La decisión ya está tomada y los pitchers están seleccionados.

Travis Lakins y José Urquidy tendrán la oportunidad de subir a la lomita durante los primeros partidos de la Serie Final entre los Leones del Escogido y los Toros del Este.

El dirigente de los melenudos, Ramón Santiago, confirmó la apertura de los derechos la tarde del martes durante un encuentro con la prensa.

La decisión de poner a Lakins encima de la lomita se debe a la calidad que mostró el derecho durante la campaña regular.

“Lakins fue nuestro pitchers más consistente. Se mantuvo dominante toda la temporada, nos da mucha profundidad ya que viaja por muchas entradas y mi confianza está plenamente en él”, declaró Santiago.

Santiago manifestó que, el equipo está ansioso e salir al terreno y defender la corona.

“Los ánimos están por las nubes. Era algo que todo el equipo quería lograr, competir nuevamente por el campeonato. Todos estamos súper emocionados. Tenemos que aprovechar nuestras fortalezas y jugar limpio”, dijo el dirigente Santiago.

“Sé que será una serie competitiva ya que ninguno de los equipos va a ceder con facilidad. La meta es buscar la corona 18, sin importar el rival. Nosotros sabemos lo que tenemos” explicó.

La clave

Ramón Santiago destacó el bateo oportuno, la defensa, el pitcheo y la agresividad corriendo las bases como la clave de los rojos durante las semifinales.

El Escogido terminó en el primer lugar, con récord de 12-6, y según Santiago, jugar con ese enfoque le dio la mayor proporción para ganar los partidos.

“El enfoque era claro, desde los coaches hasta los jugadores, buscaban mantener los juegos en la línea”, mantuvo el dirigente.