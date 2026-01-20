¿Cuáles son los jugadores inscritos en el draft de importados para la Serie Final 2026?

Leones del Escogido y Toros del Este se enfrentarán desde el miércoles 21 de enero en la Serie Final 2026 de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom).

Ambas escuadras partirán con una misma tarea, con un mismo deseo: ser campeones. Los escarlatas buscan su campeonato nacional número 18 y los taurinos desean atrapar su cuarto título.

Sin embargo, antes de iniciar una pelea para conocer al campeón de la campaña 2025-26, se debe realizar el draft de importados.

Cada equipo tiene derecho a escoger a dos jugadores.

Los Leones, por quedar en la primera posición del Round Robin 2025-26, tienen la oportunidad de elegir primero en las dos rondas de selección.

En ese sentido, los jugadores que estarán disponibles serán los de los Gigantes del Cibao y los de las Águilas Cibaeñas por quedar eliminados en el Round Robin.

Por los amarillos se inscribieron los lanzadores Nabil Crismatt (que no ha lanzado este año), Matt Foster, A.J. Puckett, Yoan López, Odrisamer Despaigne y Luis Fernando Miranda. Los bateadores son Juan Carlos Gamboa y Rodolfo Amador.

Por otro lado, solamente el receptor David Bañuelos y el lanzador Elih Villanueva serán los disponibles por los de San Francisco de Macorís.

Según Lidom, los resultados de las selecciones de las novenas serán suministrados segundos después de ocurrido en todas sus plataformas comunicativas.