Toros derrotan a las Águilas y quedan solos en el segundo lugar

Un doble remolcador de dos carreras de Jeimer Candelario y un elevado de sacrificio de Sergio Alcántara marcaron la diferencia para que los Toros del Este derrotaran 3-0 a las Águilas Cibaeñas, resultado que les permite sacar un juego de ventaja en el segundo puesto clasificatorio a la serie final, cuando restan apenas tres partidos del calendario del round robin.

La ofensiva taurina se hizo sentir en el séptimo episodio, cuando Yairo Muñoz y Eric Filia se embasaron por bases por bolas y pelotazo respectivamente y luego Candelario conectó un batazo de dos bases al jardín que empujó las dos primeras carreras del encuentro, rompiendo el cero en la pizarra. Más adelante, un fly de sacrificio amplió la ventaja y aseguró la blanqueada de los Toros en un duelo cerrado desde el montículo.

El importado Jaime Barría fue clave en la victoria al lanzar cuatro entradas y dos tercios en blanco, en las que permitió pocas libertades a la ofensiva rival, encaminando a los Toros hacia un triunfo vital en la recta final del todos contra todos.

Las Águilas no pudieron capitalizar la salida del derecho Óscar de la Cruz, quien trabajó seis entradas de solo dos carreras limpias, ambas anotadas en el sexto episodio, manteniendo a su equipo en juego durante gran parte del encuentro.

La ofensiva cibaeña conectó diez imparables, pero fue incapaz de producir carreras, desperdiciando múltiples oportunidades ante el pitcheo rival. El más destacado por las Águilas fue Ezequiel Durán, quien terminó la noche con tres indiscutibles.

Por los Toros, Jeimer Candelario se fue de 2-1, con dos carreras remolcadas y una anotada, encabezando el ataque ofensivo de los romanenses.

De cara al cierre del round robin, el panorama se torna apremiante para las Águilas, que están obligadas a vencer este jueves a los Gigantes para evitar quedar a dos juegos de distancia si los Toros derrotan a los Leones. Luego, el viernes, necesitarían superar a los propios Toros para provocar un empate.

El escenario apunta a que podría completarse el calendario de 18 partidos, ya que, de no definirse los dos clasificados, sería necesario disputar el último encuentro programado para el sábado.