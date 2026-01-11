Proyectan US$3.8 millones para novato dominicano

También en el draft internacional, los Mets y Yankees de Nueva York llevan su gran rivalidad y disputa.

Este hecho se refleja en el Enero 15 de este año, cuando Wandy Asigen, en el Top entre los prospectos dominicanos que pertenecen a la clase de este año tenía una especie de acuerdo pre aprobado con los Yankees, pero sus mentores han decidido obviarlo y en su lugar pactar con la franquicia con sede en Queens.

Asigen, un oriundo de Montellano, Puerto Plata, está proyectado a ser el quisqueyano en recibir el principal bono cuando este jueves pacte con los Mets por un bono que sería unos 3.8 millones de dólares.

Es el nuevo diamante en bruto de las paradas cortas, en una lista que estará repleta de camportistas.

Cuando se produzca el acuerdo este haría a los Metros contar con al menos los dos bonos mas acaudalados en los dos últimos años de Enero 15, pues en la entrega pasada ficharon a Elián Peña por 5.0 millones.

De hecho, Peña hizo historia en su primera experiencia con los Mets, tras promediar .292 con nueve jonrones y 41 producidas en 223 turnos en la Dominican Summer League.

Incluso tuvo un par de partidos en los que conectó tres jonrones y estuvo en el equipo Todos Estrellas este año. Tras su brillante desempeño ya está clasificado como el prospecto número 10 en la franquicia de los Mets.

Asigen bate y manos rápidas

Según los principales escrutinios, Asigen, quien cumplirá 17 años el 21 de agosto es dueño de unas envidiables cualidades físicas, con un bate rápido con la capacidad de conectar la pelota con poder.

También posee una defensa por encima del nivel en el campocorto. Mide 6´0 pies y pesa unas 175 libras. Es representado por Jaime Ramos y Amauris Bautista, mejor conocido como Chapita. Sale de la Liga Nino Ulloa de Montellano, Puerto Plata

Asigen ha representado al país en varios eventos importantes de la Federación Dominicana de Béisbol como el Premundial U12 y el U15, en este último efectuado en Boca Chica en el 2024, Dominicana cayó 4-2 frente a Puerto Rico y el novel compartió labores entre el campocorto y la intermedia.

El se convertirá en otro torpedero más que al menos entre los dominicanos es el que recibe el mayor bono. En el pasado reciente lo hizo Peña ( Mets en el 2025), Leodalis De Vries (4.2 millones con los Padres en 2024), Felnin Celestén (4.7 millones con los Marineros en 2023) Roderick Arias ( 4.1 con los Yankees en el 2023).

Muchos lo consideran con el perfil ofensivo más avanzado de su generación y por ejemplo hace unos días enfrentó a lanzadores ya firmados y repartió líneas por varios ángulos del terreno.

Luis Hernández,

el de mayor bono

Asigen se encuentra en la mayoría de las publicaciones como el segundo principal prospecto de la cosecha Enero 2015, teniendo Luis Hernández, también paracorto, el que recibirá el mayor monto, con un total de 5 millones de dólares.

Se espera que Hernández acuerde la mañana de este jueves con los Gigantes de San Francisco, franquicia que siempre ha permanecido muy activa en el draft internacional.

Pero, Cuales son sus facultades. Es un joven nativo de San Juan de los Morros, Venezuela, quien posee gran ética de trabajo, velocidad en su bate, con brillantes habilidades para conectar batazos de extravases. Es un orientado por Carlos Guillén, el otrora gran paracorto de Venezuela, quien jugó 14 campañas en las Mayores y fue un tres veces Todos Estrellas.