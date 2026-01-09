béisbol
Alcides Escobar es anunciado como el nuevo refuerzo de los Leones del Escogido
El infielder venezolano Alcides Escobar, con 13 años de experiencia en las Grandes Ligas, es el nuevo refuerzo de los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, según informó el gerente general Carlos Peña.
“Escobar nos aporta liderazgo, experiencia y conocimiento del juego al más alto nivel. Su presencia en el terreno y en el clubhouse eleva al grupo en un momento clave. Confiamos en que su veteranía será un factor importante en lo que resta del torneo”, indicó Peña.
En la temporada otoño-invernal 2025-26, Escobar estuvo jugando con los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, donde tuvo promedio de .316, con .792 de OPS, 2 jonrones, 26 remolcadas, 13 dobles y 24 anotadas, en 43 partidos.
Escobar, quien puede desempeñarse en la antesala, el campocorto y la intermedia, estuvo en las Ligas Mayores del 2008 al 2019 con los Reales de Kansas City, ayudando a ese equipo a ganar la Serie Mundial de la campaña 2015, en la cual también participó en el Juego de Estrellas y ganó el premio Guante de Oro.
También vistió el uniforme de los Nacionales de Washington en el 2021 y el 2022. En su carrera acumuló.258 de promedio, 45 cuadrangulares, 478 impulsadas, 178 robos, 249 dobles y 58 triples y 670 anotadas, en 1,552 juegos.
Los Leones del Escogido ocupan el primer lugar del Round Robin con récord de 7-3, empatados con los Toros del Este y con dos de ventaja frente a las Águilas Cibaeñas. Esta noche enfrentarán a los Gigantes del Cibao (1-9), a las 7:15 en el estadio Quisqueya Juan Marichal.