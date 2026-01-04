Eloy, Alcántara y De la Cruz dan H4 y los Toros superan a los Gigantes

Eloy Jiménez disparó un jonrón y remolcó tres carreras, Bryan de la Cruz y Sergio Alcántara también sacaron la bola del parque para encabezar la victoria de los Toros del Este diez carreras por seis sobre los Gigantes del Cibao en el Estadio Francisco Micheli, de esta ciudad.

Los Toros (5-2) se mantienen a un juego detrás de los Leones del Escogido (6-1) que también ganaron en esta jornada dominicanal, tras imponerse a las Águilas Cibaeñas (3-4).

El conjunto francomacorisano (0-7) persigue su primera victoria en esta Serie Todos Contra Todos.

Los anaranjados marcaron una vuelta en la alta del primero y los Gigantes tomaron la ventaja con un rally de tres a la altura del tercero con un jonrón de Francisco Mejía por el jardín izquierdo ante Enny Romero con el que remolcó a David Bañuelos y a Ismael Munguía para irse delante 3-1.

Los Toros se repusieron en el cierre de esa entrada con el jonrón de Jiménez ante Cristopher Molina también por el izquierdo para llevar al plata a Gilberto Celestino y a Luis Liberato y así retomar la ventaja 4-3.

más carreras

En el sexto los romanenses volvieron al ataque con cuatro vueltas.

Un doble de Tres Barrera al prado central contra Adissy Coffey, que remolcó a Juan Brito y a Jeimer Candelario después de dos outs. Luego llegó el jonrón de Alcántara de línea por el jardín derecho, que llevó a Barrera al plato para aumentar la ventaja a 8-3 ahora ante Hansel Robles.

En el séptimo Ismael Munguía pegó un doble de línea al prado derecho ante Greg Minier, quien entró por Gerson Moreno, para empujar a Leury García y a Gustavo Núñez para dos vueltas más de los Gigantes.

Los Gigantes recibirán este martes a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Julián Javier en un encuentro que iniciará a las cinco de la tarde.

Los romanenses, en tanto, viajarán a la ciudad de Santo Domingo para medirse a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal en un partido que comenzará a las cuatro de la tarde.