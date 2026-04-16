José Soriano atribuye su gran inicio a la salud y la fe

El lanzador dominicano José Soriano valoró su sólido inicio de temporada con los Angels, resaltando que su rendimiento es resultado directo de su preparación y bienestar físico.

“La verdad, agradecido con Dios por la oportunidad de permitirme estar saludable y hacer lo que estoy haciendo últimamente.

Todo es gracias a Él, la gloria es Él”, expresóal cuestionado para Listin Diario desde el Yankee Stadium.

Soriano también explicó uno de los ajustes clave en su repertorio, señalando un mayor uso de su recta. “Tengo que usarla, es parte de mi arsenal y tú has visto los resultados.

Ha sido beneficioso usarla más, pero en el momento adecuado”, indicó.

“Creo que usarla más me ha ayudado bastante a ser más ejecutivo a la hora de atacar la zona”.

Al referirse a su rol dentro del equipo, el derecho se mostró enfocado en la constancia más que en los reconocimientos individuales.

“Se siente bien, pero estamos empezando apenas.

El plan es mantenernos así todo el año, Dios mediante, y tratar de seguir saludable”, dijo. Sobre su premio como Jugador de la Semana en la Liga Americana, añadió:

“Eso deja demostrar que el trabajo está dando resultados. Uno no está pendiente de los premios, pero si llegan, a Dios la gloria”.

Tras superar dos cirugías en el pasado, Soriano dejó claro que su principal meta para 2026 es mantenerse en el terreno y aportar innings de calidad.

“Lo que yo espero es mantenerme saludable, poder tirar muchas entradas para ayudar al equipo lo más posible. Mientras más de calidad tiro, mucho mejor”, afirmó.

Asimismo, destacó su preparación física y mental como base de su consistencia en cada salida.

Finalmente, el abridor compartió su filosofía dentro y fuera del terreno, incluyendo su ética de trabajo y mensaje para las nuevas generaciones.

“El trabajo no para, apenas estamos empezando”, comentó. “A los jóvenes que están empezando, que no dejen de trabajar, que pongan su confianza y fe en Dios. No se rindan nunca… sigan batallando hasta que Dios diga ya”.

Soriano (4-0) se adjudicó la victoria el domingo contra los Rojos, permitiendo solo dos hits y tres bases por bolas en siete entradas sin carreras. Ponchó a 10 bateadores.

Soriano continúa imparable para los Angelinos, habiendo lanzado al menos seis entradas permitiendo una o ninguna carrera durante su racha de cuatro victorias consecutivas al inicio de la nueva temporada.

El derecho ha acumulado 10 ponches en salidas consecutivas y el domingo lanzó 106 pitcheos, su mayor cantidad en la temporada.

Soriano posee una excelente efectividad de 0.33, un WHIP de 0.67 y una relación de ponches a bases por bolas de 31:9 en 27 entradas en sus primeras cuatro apariciones, y buscará mantener su buen momento en su próxima salida contra los Padres a las 9: 38 del viernes en Los Angeles.