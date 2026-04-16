Caminero jonronea y los Rays de Tampa apabullan a los Sox 8-3

Junior Caminero, Jake Fraley y Jonny DeLuca conectaron jonrones, y los Tampa Bay Rays aplastaron a los Chicago White Sox 8-3 el miércoles por la noche para conseguir su quinta victoria consecutiva.

Caminero le dio a los Rays una ventaja de 1-0 en la tercera entrada con un batazo potente por la línea del jardín izquierdo contra el abridor de los White Sox, Sean Burke (0-2), para su tercer jonrón. Añadió una carrera impulsada con un rodado en la quinta entrada antes de que Jonathan Aranda conectara un doble productor.

Fraley puso el marcador 4-0 al abrir la sexta entrada con un batazo al jardín derecho, su primer jonrón de la temporada. DeLuca, bateando en lugar de Fraley, coronó una entrada de cuatro carreras en la séptima con un cuadrangular de tres carreras contra Tyler Gilbert.

Jesse Scholtens (1-0) lanzó un juego de un solo hit en cinco entradas como relevista después de que Cole Sulser trabajara las dos primeras como abridor de Tampa Bay.

El inicio del partido se retrasó unos minutos después de que un cantante que dirigía las festividades del "Día de Jackie Robinson" se desmayara . Los White Sox informaron que Gerald Chaney, intérprete habitual del himno nacional, estaba consciente antes de ser trasladado al hospital tras desmayarse mientras cantaba "Lift Every Voice and Sing".

Los White Sox han perdido siete de nueve partidos. Anotaron todas sus carreras en la novena entrada para evitar ser blanqueados por tercera vez en cinco juegos.

Burke permitió cuatro carreras y siete hits en 5 1/3 entradas.

Sam Antonacci abrió la segunda entrada con un sencillo en su primer turno al bate en las Grandes Ligas, pero fue puesto out al intentar avanzar a segunda base tras un bote. Fue el segundo prospecto muy prometedor en debutar con Chicago en dos días, después de que el talentoso zurdo Noah Schultz lanzara 4 1/3 entradas en la derrota del martes.