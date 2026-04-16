Aeronaves, embarcación recreativa y apartamentos vinculados a narcotraficantes serán subastados

La subasta anunciada por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), oferta dentro de su catálogo algunos apartamentos y prendas que han estado directamente vinculados con figuras del narcotráfico. Además de otros bienes y objetos de lujo que ha administrado la entidad desde su creación en el año 2023; Esta es la primera licitación que celebran desde sus inicios.

Dentro de la lista de artículos que serán subastados se pueden observar aeronaves, apartamentos, edificios, joyas, solares, locales comerciales, vehículos, lotes de chatarra y otros objetos.

Los apartamentos ubicados en la Esperilla Alco Paradisse lll, específicamente el 14-B y el 15-B, fueron entregados en diciembre de 2022 al Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), por incautación al narcotraficante José David Figueroa Agosto, Leavy Nin Batista, esposa, y Sobeida Félix Morel, la amante.

Aunque solo el apartamento 15-B aparece con la misma descripción, el 14-B, está en el catálogo del Incabide con la letra A. Sin embargo, por la ubicación en la que se encuentra se puede deducir que se trata del mismo inmueble. Los precios de estas viviendas están entre RD$21,8 millones y RD$23,8 millones.

Dos relojes marca ‘Audemars Piguet Royal’ también figuran en la subasta con valores entre RD$740 mil y RD$1,9 millones. Se presume pertenecían al caso de Figuera Agosto por ser de las prendas que fueron decomisadas a favor del Estado Dominicano, mediante la sentencia número 100-2011 dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Otro apartamento vinculado a uno de los casos de narcotráfico más recordados en el país, es el 12-A de la Torre Blue Tower, ubicado en Naco. Este inmueble coincide con los reportes de bienes atribuidos a César Emilio Peralta, mejor conocido como “César el Abusador”. Este departamento fue uno de los allanados en agosto de 2019.

Los grandes artículos

Una aeronave Falcón serie 190 es el objeto con el valor más elevado en la lista, con un precio de RD$95,2 millones, seguida de un terreno ubicado en Jarabacoa y licitado en RD$57,5 millones, en la posición número tres aparece un apartamento en la Esperilla, dentro de la Torre Pedro Henríquez Ureña en 52 millones de pesos.

Dentro de la lista para completar los objetos de mayor envergadura aparecen una embarcación recreativa que se estará subastando en RD$46,5 millones; un apartamento de la Torre Blue Tower en Naco, relacionado al narcotraficante “César el Abusador” en 39,9 millones de pesos; Una casa en El Millón del Distrito Nacional, por un valor de RD$32,1 millones, así como una casa vacacional en La Romana con un precio de RD$31,750 millones.

Además aparece un hotel en la provincia Barahona en 30 millones 250 mil pesos; Un edificio en Los Tres Brazos, localizado en Santo Domingo Este, en 27,6 millones de pesos y un terreno en Verón, La Altagracia, en RD$25,3 millones.

Con la venta de solo estos 10 artículos el gobierno podría recibir una suma aproximada de RD$438,1 millones de pesos.

Las ubicaciones donde se encuentran los principales apartamentos son Piantini, Naco, La Espirilla, Serralles y Gascue, con valores desde 6,7 hasta 52 millones de pesos , al menos dentro del Distrito Nacional.

Sobre Incabide

Incabide es la entidad responsable de salvaguardar y vender bienes incautados o abandonados en procesos legales y fue creada en el año 2023.

Según lo establece la Ley número 60-23 para la administración de bienes secuestrados, incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, el Incabide tienen la autorización de recibir por parte del Ministerio Público en un tiempo no mayor de 30 días tener total posesión de bienes inmuebles, dinero, empresas en operación, títulos, cuotas sociales, naves, aeronaves, vehículos, animales y cualquier otro bien incautado, secuestrado o abandonado en un proceso legal.

En el artículo 45 de la misma ley se establece los destinos que pueden tener los bienes decomisados, los cuales pueden ser vendidos en públicas subastas o entregados a un órgano o entidad pública.