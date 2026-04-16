Yordan Álvarez conecta un jonrón y Spencer Arrighetti poncha a 10

Yordan Álvarez conectó su séptimo jonrón de la temporada y Spencer Arrighetti ponchó a 10 en seis sólidas entradas para guiar a los Astros de Houston a una victoria de 3-1 sobre los Rockies de Colorado el miércoles por la noche.

Álvarez, quien le conectó un jonrón a José Quintana en la tercera entrada, está empatado en el segundo lugar de las Grandes Ligas en jonrones.

Arrighetti (1-0) permitió dos hits y una carrera en su primera apertura en las Grandes Ligas esta temporada después de ser llamado de Triple-A luego de una lesión del lanzador derecho Cody Bolton.

Houston ha ganado dos partidos seguidos tras una racha de ocho derrotas consecutivas. Los Rockies han perdido seis partidos seguidos después de haber ganado los cuatro anteriores.

Los Rockies tenían corredores en primera y tercera con dos outs en la séptima entrada, pero Bryan Abreu retiró a TJ Rumfield con un rodado. Enyel De Los Santos ponchó a dos en una novena entrada sin carreras para conseguir el salvamento por segunda noche consecutiva.

Christian Walker abrió el marcador para los Astros con un elevado de sacrificio con las bases llenas en la primera entrada. Cam Smith le siguió con otro elevado de sacrificio.

Ezequiel Tovar, de Colorado, abrió el segundo inning con base por bolas y anotó gracias a un doble de Willi Castro.

Troy Johnston y Castro abandonaron el partido tras ser golpeados por lanzamientos de Arrighetti. Johnston recibió el pelotazo en el muslo derecho, y los Rockies informaron que tenía una contusión en el cuádriceps.

Castro recibió un golpe en la mano derecha en la cuarta entrada y tuvo que abandonar el partido. El mánager Warren Schaeffer dijo que las radiografías de la mano de Castro dieron negativo, pero que estaba hinchada.

Quintana (0-1) permitió tres hits y tres carreras, además de otorgar cuatro bases por bolas en 3 2/3 entradas en su regreso después de perderse más de dos semanas por una lesión en el tendón de la corva.