Yankees aprovechan error y dejan a los Angels en el terreno

Yo lo tengo, tú lo tomas; nadie lo atrapó.

Cuando un elevado aparentemente rutinario de Jazz Chisholm Jr. en la novena entrada salió disparado por los aires el miércoles por la noche, los Angelinos de Los Ángeles parecían encaminarse hacia una victoria remontando el marcador en el Yankee Stadium.

Pero cuando el balón cayó sin que nadie lo tocara, todo empezó a salir mal.

Instantes después de que el campocorto Zach Neto y el tercera base Oswald Peraza fallaran una jugada sencilla, José Caballero conectó un doble de dos carreras ante el cerrador Jordan Romano que le dio a los Yankees de Nueva York una victoria de 5-4 sobre los Angels.

“Fue mi culpa”, dijo Neto. “El campocorto tiene prioridad sobre todos y debí haber atrapado la pelota. Fue un malentendido, pero asumo toda la responsabilidad. Debí haber salido y haberla atrapado”.

Los Ángeles ganaba 4-3 con un out y las bases vacías en la novena entrada cuando Chisholm bateó un elevado al lado izquierdo.

Sin embargo, Neto y Peraza, un exjugador de cuadro de los Yankees, no lograron comunicarse con claridad y ambos retrocedieron cuando la pelota cayó justo entre ellos en el cuadro interior, convirtiéndose en un sencillo de regalo, lo que provocó que Neto se llevara las manos a la cabeza.

“No fue ruidoso”, dijo. “Quiero decir, solo dos malentendidos. Yo lo dije, él lo dijo. Pero como dije, asumo toda la responsabilidad. Debería haberlo tenido. Es mi pelota”.

Eso acabó pasando factura a los Angels, que habían desplegado una defensa excepcional durante toda la noche hasta ese momento ante una multitud de 41.019 espectadores en el Bronx.

Austin Wells consiguió una base por bolas con cuenta completa contra Romano, y ambos corredores intentaban robar base cuando Caballero conectó un slider en cuenta de 1-2 hacia el jardín izquierdo-central.

Chisholm anotó fácilmente la carrera del empate y el entrenador de tercera base, Luis Rojas, le indicó enérgicamente a Wells que corriera al plato. El receptor apenas llegó al plato antes del tiro de relevo de Neto con un deslizamiento de pies, y la decisión de "safe" se confirmó tras la revisión de la repetición.

“Obviamente, uno de ellos pensó que alguien lo había anunciado y entonces ambos dejaron de intentarlo”, dijo el mánager de los Angels, Kurt Suzuki. “Fue una jugada difícil, ¿sabes? Fue una jugada difícil. Porque, en realidad, la respuesta simple fue un malentendido”.

Fue el segundo salvamento desperdiciado y la segunda derrota en la serie para Romano, quien echó a perder una ventaja de dos carreras en la novena entrada de la derrota del lunes por la noche por 11-10 .

“Miren, no voy a negar que estos golpes dolieron. Son golpes fuertes, sin duda”, dijo Suzuki. “Los muchachos se esfuerzan al máximo, y perder un partido y que los encuentros se cierren así es duro. Pero mañana será otro día. Olvidémoslo, sigamos adelante. Mañana tenemos un partido importante que ganar”.

Suzuki dijo que el equipo tratará de averiguar qué le preocupa a Romano, quien ha realizado cuatro atajadas en seis oportunidades esta temporada.

“Sí, los últimos partidos han sido difíciles. Empezó el año muy bien, pero en los últimos partidos ha tenido un rendimiento complicado”, dijo Suzuki. “Probablemente haya que analizarlo para ver qué está pasando”.

Los Ángeles remontó un déficit inicial de 3-0, pero desperdició otro jonrón del tres veces MVP de la Liga Americana, Mike Trout, y una sólida actuación del lanzador derecho de 25 años, Jack Kochanowicz.

Neto también cometió un costoso error en las bases cuando fue eliminado en tercera base por el jardinero izquierdo Cody Bellinger tras un sencillo de Trout con dos outs en la séptima entrada.

Trout conectó su cuarto jonrón en tres noches, poniendo a los Angels arriba 4-3 con un batazo de dos carreras en la quinta entrada. Tiene ocho carreras impulsadas en los primeros tres juegos de la serie de cuatro juegos y batea para .344 con 12 jonrones y 11 dobles en 33 juegos en el Yankee Stadium.

Es su promedio de bateo más alto en cualquier estadio actual de la Liga Americana.

“Es tremendo. Ha sido un placer verlo jugar. Ha tenido turnos al bate excelentes, incluso sus outs. Sus outs son incluso buenos turnos al bate. Así que, solo hay que seguir así”, dijo Suzuki.

“Estás viendo a un futuro miembro del Salón de la Fama en acción, con turnos al bate espectaculares. Creo que eso inspira a los demás. Tanto a los jóvenes como a los veteranos. Así que ha sido genial para el equipo.”

Adam Frazier y Logan O'Hoppe conectaron un jonrón cada uno ante el abridor de los Yankees, Luis Gil. Fue el primer jonrón en el Yankee Stadium para O'Hoppe, quien creció a unos 72 kilómetros de distancia, en Long Island.