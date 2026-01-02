Alberto Rodríguez es elegido como el Novato del Año de la Lidom

Alberto Rodríguez, de las Águilas Cibaeñas, fue elegido como el Novato del Año del campeonato 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), tras dominar ampliamente la votación en la escala de valoración ponderada.

Rodríguez, nativo de Cotuí, acumuló un total de 305 puntos, incluidos 52 votos de primer lugar, imponiéndose con holgura sobre el resto de los candidatos, gracias a una destacada actuación ofensiva durante el certamen dedicado a Don Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

El jugador de 25 años de Águilas Cibaeñas, participó en 35 partidos, registrando un sobresaliente promedio de bateo de .350, producto de 35 hits en 100 turnos oficiales, incluido tres cuadrangulares y 19 carreras remolcadas, además de 15 anotadas. Su desempeño ofensivo se reflejó también en un OBP de .425, slugging de .540 y un OPS de .965, números que consolidaron su impacto en la alineación cibaeña.

Bateó .367 con corredores en posicion anotadora, .348 con corredores en base, al tiempo de concluir con 54 bases alcanzadas.

En la votación, el segundo lugar correspondió a Jean Carlos Henríquez, también de las Águilas Cibaeñas, con 97 puntos, incluidos seis sufragios de primer puesto, seguido por Emmanuel Rodríguez (85), Ángel Genao (81), Allan Castro de los Toros del Este (23), Eddy Yean de las Estrellas Orientales (18) y Hansell Marcelino de los Leones del Escogido (12).

La Lidom entregará a Rodríguez un galardón y un premio en metálico.

De acuerdo con los reglamentos vigentes para las escogencias, el sistema de valoración ponderada usado por la liga para el premio de Novato del Año concede cinco puntos para el voto de primer lugar, tres tantos para el sufragio del segundo y un punto para las ponderaciones del tercer puesto.

El panel evaluador de 69 miembros incluyó cinco comunicadores sin vínculos laborales, profesionales ni comerciales con las seis franquicias participantes (Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana). Además, participaron cuatro miembros de las direcciones de prensa y cadenas de transmisión de los equipos, tres comunicadores dominicanos radicados en Estados Unidos, tres cronistas internacionales establecidos en la República Dominicana y un comunicador de provincias sin organizaciones de béisbol, garantizando la equidad regional. Las provincias representadas fueron La Altagracia, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Valverde, Puerto Plata, La Vega, Espaillat, Monseñor Nouel y Peravia.

La Lidom también anunció este viernes el premio al Caballero del Año que recayó en el torpedero de los Leones del Escogido, Erik González. El domingo, la liga tiene previsto anunciar la distinción al Ejecutivo del Año.