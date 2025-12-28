Leones empiezan con invicto de 2-0 en el round robin tras dejar a Toros en el terreno

En un partido que se extendió a extrainnings, los Leones del Escogido vencieron 8-7 a los Toros del Este dejándolos en el terreno este domingo en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El triunfo, que llegó tras más de cuatro horas de juego, coloca a los escarlatas con marca de 2-0 y los deja solos en el primer lugar del Todos contra Todos. Los Toros (1-1) están ahora en la segunda posición.

Con el encuentro empatado 7-7, los campeones nacionales y del Caribe empezaron la entrada 11 con Junior Lake en la intermedia como corredor fantasma anotando con un error en tiro del lanzador Janser Lara tras un toque de frente por parte de Erik González al primer pitcheo, permitiendo que Lake entrara en carrera.

Alexander Colomé (1-0) ganó el juego luego de retirar a los tres bateadores que enfrentó en el undécimo con un ponche. El revés fue para Lara (0-1).

Más carreras

Los visitantes marcaron una carrera en el primer episodio gracias a un doble de Luis Liberato al jardín izquierdo y un sencillo de Bryan De la Cruz a la misma zona contra José Urquidy.

En el segundo, luego de dos outs, tubeyes consecutivos frente a Urquidy, cortesía de Bryan Lavastida y Sergio Alcántara al prado izquierdo, sumados a un imparable de Gilberto Celestino al central colocaron el juego 3-0. Sin embargo, en la parte baja, los campeones nacionales y del Caribe reaccionaron con par de anotaciones ante Aaron Brooks, a quien Raimel Tapia le abrió con doble al bosque izquierdo para luego anotar con otro batazo de doble mérito de José Marmolejos al jardín derecho. Un indiscutible de Michael De la Cruz al central llevó al corredor a la registradora.

Los romanenses se despegaron en el marcador con par de rayitas en el tercero, pero un rally de cuatro vueltas de los capitaleños en el sexto viró la pizarra. En ese acto, Miguel Castro empezó lanzando por el conjunto naranja transfiriendo a De La Cruz, quien pasó a la intermedia por incogible de Junior Lake al prado izquierdo para ambos alcanzar el plato con doble de Erik González a la misma zona.

La entrada continuó y Anderson Severino sustituyó a Castro dominando a Sócrates Brito con un rodado a la inicial que movió a González a la antesala. Yamaico Navarro fue caminado, se robó la segunda y ambos corredores pisaron la goma para que los rojos tomaran la ventaja 6-5 con un sencillo de Tapia al bosque izquierdo. Sin embargo, el conjunto naranja empató en el séptimo con un passed ball de De la Cruz cuando Jeimer Candelario corría en tercera.

Por los melenudos, Tapia bateó de 5-3, con dos dobles, dos producidas y una anotada; Marmolejos, de 5-3, con doble, dos impulsadas y una anotada; González, de 5-1, con doble, dos remolcadas y una anotada, y De la Cruz, de 3-2, con una empujada, una anotada y dos boletos. Por los taurinos, Troy Johnston se fue de 5-2, con doble, dos producidas y una base por bolas, y Liberato, de 6-2, con doble, una impulsada y una anotada.

Este lunes, el Escogido visitará a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, a las 7:15 de la noche.