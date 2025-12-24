¿Quiénes no fueron escogidos en el draft de reingreso?

El draft de reingreso es cada año una de las instancias más esperadas por los fanáticos y equipos una vez concluye la temporada regular.

Es el mecanismo que permite a los conjuntos clasificados reforzarse con jugadores pertenecientes a las novenas eliminadas, buscando llenar necesidades puntuales, añadir profundidad al roster, e incluso evitar que un rival directo se fortalezca con determinada escogencia.

Sin embargo, como en todo draft, también deja sorpresas, y en esta edición varios jugadores de renombre quedaron fuera en un proceso donde el pitcheo, especialmente el de relevo, fue el gran protagonista.

En total, durante el draft de reingreso se seleccionaron 16 lanzadores y apenas ocho jugadores de posición, una tendencia que terminó limitando considerablemente las oportunidades para bateadores, pese a la amplia disponibilidad.

La gran cantidad de brazos disponibles y la urgencia de reforzar los bullpens provocaron que muchos peloteros de posición, incluso con historial probado en la liga, fueran dejados pasar.

Entre los nombres que no escucharon su llamado destacó el capitán de las Estrellas Orientales, Robinson Canó. Aunque es evidente que ya pasaron sus mejores años, no es secreto que sigue siendo un bateador respetado en Lidom.

Canó tuvo un promedio de bateo de .219. Además, su limitada versatilidad defensiva —solo puede desempeñarse en la segunda base o como bateador designado— habría pesado en la decisión de los equipos al momento de elegir.

Otro que no fue seleccionado fue el histórico lanzador de los Tigres del Licey, César Valdez, varias veces Lanzador del Año, un brazo de vasta experiencia, probado en finales y con múltiples campeonatos en su historial.

No obstante, su campaña estuvo por debajo de lo esperado, al registrar una efectividad de 4.18, factor que habría influido en que los equipos optaran por otras alternativas.

También sorprendió la no escogencia de Esmil Rogers, uno de los lanzadores más eficientes y consistentes de la última década en la liga. Aunque terminó con récord de 4-0, su efectividad de 5.77 reflejó una temporada irregular, lo que aparentemente llevó a todos los equipos a dejarlo pasar.

La lista de jugadores de posición no elegidos incluyó nombres como Vidal Bruján, Emmanuel Valdez, Mel Rojas Jr., y otros peloteros.

En el caso particular de Bruján, su no escogencia resulta aún más llamativa, ya que puede jugar en los tres jardines, además de la segunda y la tercera base, aporta velocidad y energía al juego. Sin embargo, su pobre rendimiento ofensivo fue determinante, tras cerrar la temporada con promedio de .213.

Igualmente sorprendió que receptores —una posición tradicionalmente escasa en la liga— como Francisco Peña, Carlos Martínez y Christian Bethancourt no fueran seleccionados, pese a su experiencia y valor defensivo.