Cierre de película en Lidom: Aquí todos los escenarios posibles de clasificación

No existe un mejor final para la temporada regular de Lidom que el que se vivirá este lunes.

Con dos equipos ya clasificados al Round Robin, los otros cuatro saldrán al terreno jugándose la vida, avanzar directamente o quedar eliminados.

En esta jornada decisiva, dos equipos disputarán su partido número 50 y último de la serie regular, mientras que los otros cuatro jugarán su encuentro número 49.

Tanto las Águilas Cibaeñas como los Toros del Este ya tienen su boleto asegurado, pero Gigantes del Cibao, Leones del Escogido, Estrellas Orientales y Tigres del Licey dependen exclusivamente de sus propios resultados para seguir con vida.

El escenario incluso podría dejar fuera a ambos equipos capitalinos este mismo lunes, pues una combinación de victoria de las Estrellas y triunfo de los Gigantes, provocaría la eliminación inmediata del Licey y Escogido, y sellaría la clasificación de Gigantes y Estrellas al Round Robin, un golpe inesperado para los eternos rivales luego de ser protagonistas de una de las mejores series finales de todos los tiempos en Lidom.

Otros resultados también tienen efectos contrarios. Una victoria de los Leones sobre las Estrellas clasifica automáticamente a los rojos, mientras que un triunfo de los Tigres ante los Gigantes los colocaría en una situación de “muerte súbita”, obligando a que el ganador del enfrentamiento del martes entre ambos (juegan dos días seguidos) sea quien avance a la postemporada.

En resumen, de los dos partidos que le restan a Gigantes y Licey entre sí, si los Gigantes ganan al menos uno, aseguran su clasificación y dejan fuera a los azules. Sin embargo, si el Licey logra barrer ambos encuentros, serían los felinos quienes avancen y los Gigantes quedarían eliminados.

En el caso de Estrellas y Escogido es más simple, el ganador del choque de este lunes clasifica y el perdedor dice adiós a la temporada.

En cuanto al orden de clasificación, de los Gigantes ganar sus dos compromisos asegurarán la tercera posición, mientras que si ganan uno, quedarán en cuarto, detrás del que gane entre Estrellas y Leones, por haber perdido la serie particular ante ellos.

Del Licey ganar ambos, también quedaría en cuarto, misma razón que lo Gigantes. (Licey y Leones quedaron 5-5, pero los rojos ganaron el “Run Average”)