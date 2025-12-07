Jeff Kent es electo al Salón de la Fama para la Clase 2026

¡Un nuevo inmortal!

En la sesión celebrada este domingo, el Comité de Veterano del Salón de la Fama a Jeff Kent como nuevo miembro de la Clase 2026.

Kent obtuvo 14 de los 16 votos posibles —superando con comodidad el umbral requerido del 75%, convirtiéndose en el único jugador de la boleta de este año en alcanzar la exaltación.

Jeff Kent desarrolló una carrera de 17 temporadas en Grandes Ligas, entre 1992 y 2008, vistiendo los uniformes de los clubes Toronto Blue Jays, New York Mets, Cleveland Indians, San Francisco Giants, Houston Astros y Los Angeles Dodgers.

Bateó para promedio de .290 y acumuló 2,461 hits, 377 jonrones y 1,518 carreras impulsadas (RBI) en su carrera.

Sus 377 cuadrangulares lo convierten en el segunda base con más jonrones en la historia de MLB.

Además registró 560 dobles, 1,320 carreras anotadas y sostuvo una línea ofensiva global de .290/.356/.500 (.855 de OPS) con un OPS+ de 123.

Fue seleccionado cinco veces al Juego de Estrellas, ganó cuatro premios Silver Slugger como el segunda base más destacado al bate, y obtuvo el título de Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional en el año 2000.

Entre 1997 y 2005 —su época de auge— mantuvo un promedio anual cercano a .296, con un bateo consistente, poder, y productividad elevada: promedios de más de 20 jonrones por temporada y frecuente presencia en las tablas de carreras impulsadas.

El caso de Kent ante el Comité se apoyó principalmente en su producción ofensiva: dominó las estadísticas más relevantes para su posición, especialmente el poder al bate —un aspecto históricamente poco común en un segunda base.