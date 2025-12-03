Águilas Cibaeñas contratan al jugador del cuadro Corey Joyce como refuerzo

En un movimiento estratégico para fortalecer su roster, las Águilas Cibaeñas hicieron oficial este miércoles la llegada del infielder estadounidense Corey Joyce. Su contratación se produce con miras a la crucial continuación de la temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol. El conjunto, que actualmente marcha en el primer lugar de la tabla de posiciones con un sólido récord de 23 victorias y 8 derrotas (23-8), busca consolidar su dominio y asegurar su camino hacia la postemporada.

El gerente general, Gian Guzmán, informó que Joyce arribará hoy mismo al país y destacó su integración como un importante aporte a la profundidad y versatilidad del equipo.

“Estamos enfocados en continuar la temporada con un equipo muy competitivo. Cada pieza que sumamos, como Corey, es un paso firme en esa dirección. Buscamos jugadores que aporten versatilidad en el infield y demuestren hambre de ganar, y Joyce encaja perfectamente en esa filosofía que tenemos en la organización”, expresó Guzmán.

Joyce, de 26 años, batea y tira a la derecha, y se distingue por su versatilidad en el infield, cubriendo las posiciones de campocorto, segunda y tercera base.

Fue seleccionado originalmente en la ronda 12 del Draft de 2019 por los Tigres de Detroit. El jugador cuenta con seis años de experiencia en Ligas Menores.

Durante la pasada temporada de verano, Joyce se desempeñó con los Knoxville Smokies, la filial Doble A de los Cachorros de Chicago. En 92 partidos registró un promedio de bateo de .272 (88 hits en 323 turnos). Su rendimiento se destacó por una sólida disciplina en el plato, evidenciada por un .393 de porcentaje de embasarse (OBP) y 56 boletos. Además, aportó consistencia en las bases con 16 dobles, 2 jonrones, 33 carreras impulsadas y 15 bases robadas, cerrando su línea ofensiva con un OPS de .740.

Previo a su carrera profesional, Corey Joyce se destacó de manera notable en el béisbol universitario con la Universidad Central de Carolina del Norte (NCCU), donde fue seleccionado dos veces Jugador del Año de la Conferencia Atlética del Medioeste (MEAC) en 2018 y 2019. También fue escogido Novato del Año de la MEAC en 2017.

El nuevo aguilucho posee el promedio de bateo de carrera más alto (.348) y el porcentaje de slugging más alto (.527) en la era moderna de la NCCU.