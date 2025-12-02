Toros del Este contratan al lanzador abridor importado Aaron Leasher

Los Toros del Este siguen haciendo movimientos para fortalecer su rotación abridora, luego de anunciar la contratación del zurdo Aaron Leasher quien desde ya está en roster con el club.

Leasher está en el roster de este martes y podría ser utilizado en rol de relevo ante las Estrellas, para luego dar paso a su inclusión en la rotación de abridores.

El zurdo de 29 años estará en su tercera temporada en la liga dominicana, habiendo lanzado con las Estrellas en las temporadas 2022-23 y 2023-24. Entre ambas campañas, Leasher acumula récord de 1-3, 3.18 en 13 aperturas, totalizando 34 innings de 31 hits, 10 boletos, 31 ponches, con WHIP de 1.21.

“Es un lanzador zurdo probado en LIDOM, con el buscamos mantener la calidad y la profundidad de nuestra rotación, que ha sido un punto fuerte, para estas últimas semanas de Serie Regular,” apuntó Jesús Mejía, gerente general taurino, tras hacer el anuncio del fichaje.

El norteamericano lanzó en este 2025 con los Wei Chuan Dragons, en la Liga de Beisbol Profesional China, tirando 27.2 entradas donde ponchó 28, terminando con una efectividad de 3.25.

Los Toros llegaron al mes de diciembre con ventaja de 2 juegos en el segundo lugar de la tabla de posiciones y con la mejor rotación de abridores de la liga, siendo líderes en efectividad (3.88), ponches (103), victorias (6), salidas de calidad (12), entre otros renglones.