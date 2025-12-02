Jiménez, Celestino y bullpen conducen a Toros a derrotar a las Estrellas

Eloy Jiménez remolcó dos, Gilberto Celestino volvió a motorizar la ofensiva y el bullpen taurino se lució, para liderar la victoria a domicilio 6-1 de los Toros del Este ante las Estrellas Orientales, en partido escenificado en el Estadio Tetelo Vargas.

Ahora, los Toros (17-15) logran su tercera victoria consecutiva, se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones y se acercan 4-3 en la serie particular contra las Estrellas, que colocan su foja en 15-19.

La victoria fue para el debutante zurdo Aaron Leasher (1-0, 0.00) en rol de relevo tras lanzar 1.2 entradas en blanco de sólo dos hits, dos boletos y dos ponches. De su lado, el abridor de las Estrellas James González (0-3, 9.58) cargó con la derrota luego de no poder completar la primera entrada donde permitió cuatro vueltas.

En este partido, los brazos taurinos obligaron a los bates verdes a batear de 11-0 con corredores en posición anotadora y a dejar 12 hombres en base.

De su lado, los Toros conectaron solo 7 hits pero 6 de ellos fueron con corredores en posición de anotar.

Los Toros lograron un rally de cuatro vueltas en la misma primera entrada, rally iniciado con doble de Gilberto Celestino, fue empujado desde la intermedia por sencillo de Eloy Jiménez al prado derecho para iniciar 1-0.

En la misma entrada, Jiménez anotó por doblete remolcador de Félix Reyes (2-0); le siguió Jeimer Candelario con hit al central para impulsar una a Reyes colocando el partido 3-0, y el receptor importado pegó otro sencillo, anotando Yairo Muñoz para poner el encuentro 4-0.

Más tarde, en el cuarto episodio, Jeimer Candelario se embasó por error, avanzó a segunda con un rodado y anotó gracias a un hit en terreno corto del jardín derecho de Gilberto Celestino para ampliar ventaja 5-0.

Los Toros agregaron una más en el sexto inning, con doble productor al left field de Eloy Jiménez, y anotando Jared Oliva para colocar el marcador 6-0.

En la baja del octavo, Wilin Rosario pegó jonrón solitario como emergente para la única rayita de los orientales 6-1.

Por los Toros, Eloy Jiménez de 4-2, doble, dos remolcadas; Gilberto Celestino de 5-2, doble, una producida, una anotada; Félix Reyes de 4-1, con doble, una impulsada, anotó una; Jeimer Candelario de 4-1, empujó una, anotó otra y Ronaldo Hernández de 4-1 con 4-1 con una producida.

Por las Estrellas, Wilin Rosario de 1-1, jonrón, una empujada, una anotada, Jorge Mateo de 4-1, doble y Josh Lester de 3-2.

Este miércoles los Toros estarán en casa, «El Corral», para recibir la visita de los Leones del Escogido a partir de las 7:30 de la noche.