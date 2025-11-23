De Los Santos jonronea y los Gigantes blanquean 2-0 a las Águilas Cibaeñas

Deyvison De los Santos y Leury García remolcaron las únicas carreras del partido en la victoria por blanqueada de los Gigantes del Cibao 2-0 sobre las Águilas Cibaeñas, en la tarde-noche del sábado, en la continuación del torneo de la Liga Dominicana de Béisbol dedicado a Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

Esta fue la primera blanqueada de los Gigantes en la temporada y la séptima del campeonato, además de ser la primera que las Águilas reciben en el Estadio Julián Javier desde el 22 de diciembre de 2024, cuando cayeron 8-0.

Fue el decimo triunfo de los Potros, quienes se mantienen como el único equipo que ha vencido dos veces a las punteras Águilas, que dominan la serie particular 5-2.

De los Santos abrió el marcador con jonrón (1) por el jardín central en la cuarta entrada, mientras que en el séptimo episodio Leury García conectó sencillo remolcador que llevó al plato a Marco Hernández.

El abridor derecho Daniel Mengden brilló frente a 18 bateadores en 4.2 entradas, con apenas dos hits permitidos, un boleto y tres ponches.

El zurdo Reymin Guduán (G, 2-2) retiró a uno de los tres bateadores que enfrentó en la sexta entrada, y Anderson Pilar (S, 2) se encargó de la novena con dos ponches y un hit ante cuatro hombres.

Charlie Barnes (P, 0-1) trabajó cinco entradas de dos hits, una carrera limpia, un boleto, un jonrón y cinco ponches, enfrentando también a 18 bateadores.

Por las Águilas: Alberto Rodríguez de 4-2; Ángel Genao de 4-1, doble; Albert Fabián de 3-1.

Por los Gigantes: Leury García de 3-2, remolcada y boleto; Johan Rojas de 4-1, anotada y remolcada; Marco Hernández de 1-1, anotada, doble;

Jordan Díaz de 4-1, con tres ponches; Deyvison de los Santos de 4-1, anotada, jonrón y remolcada.

Los Gigantes recibirán este domingo a los Toros del Este a partir de las cinco de la tarde. Luego visitarán a las Águilas el lunes, viajarán a San Pedro de Macorís el martes y recibirán al Licey el miércoles, antes de la pausa del jueves por el Día de Acción de Gracias.