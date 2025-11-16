Estrellas modifican núcleo de jugadores para resto de temporada

Las Estrellas han modificado gran parte de su núcleo principal de jugadores para lo que resta de la actual temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

La escuadra que dirige Fernando Tatis ha incorporado a sus filas en días recientes a varios jugadores, nativos e importados, de quienes se espera mejoren las oportunidades del club, en su intento por clasificar para el Round Robin o Serie Semifinal por sexta temporada consecutiva.

Entre quienes se han integrado a las Estrellas en los últimos días se cuentan los nativos Robinson Canó (2B/DH), José Tena (SS), Ángel Martínez (OF) y Eduarniel Núñez (relevista).

Asimismo, se han unido al club desde hace pocos días los lanzadores importados Josh Green (relevista), Richard Guash (relevista), Tomohiro Anraku (relevista) y James González (abridor). También Ernesto Martínez Jr. (1B) y lo hará esta semana Dairon Blanco (OF).

ADCOCK, PRAY Y MONTES

Los jugadores importados Ty Adcock (relevista), Peyton Pray (relevista) y Coco Montes (jugador del cuadro) terminaron sus respectivos contratos de trabajo con las Estrellas.

Adcock (0-0, 2.00) lanzó en 7 partidos y sumó 9.0 entradas, en las cuales ponchó a 15 bateadores y no concedió bases por bolas.

Pray (1-2, 3.48) lanzó en 9 partidos y sumó 10.1 entradas, en las cuales ponchó a 15 contrarios y concedió 5 bases por bolas.

En sus últimos 8 juegos, el derecho norteamericano tuvo 10.0 entradas sin permitir carrera limpia. Le hicieron dos inmerecidas. Permitió 2 imparables. Otogó 4 bases por bolas y ponchó a 15 rivales.

Montes (.152/.152/.333) actuó en 11 juegos. Tuvo 4 carreras empujadas y 2 carreras anotadas. Pegó un doble entre sus 15 incogibles, en 33 veces al bate.