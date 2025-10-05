Vladimir Guerrero Jr. se une a selecto club de jonrones en playoffs junto a su padre

Con los dos jonrones que ha disparado Vladimir Guerrero Jr. en la actual Serie Divisional frente a los Yankees de Nueva York, él y su padre, Vladimir Guerrero Sr., se convirtieron en la segunda pareja dominicana de padre e hijo en conectar cuadrangulares en la historia de la postemporada de Grandes Ligas.

La primera pareja en lograrlo había sido Julián Javier y su hijo Stanley Javier, ambos figuras del béisbol dominicano y protagonistas en distintas eras.

Ahora, los Guerrero se suman a ese selecto grupo.

Vladimir Sr., miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, conectó dos jonrones en postemporada durante su brillante carrera, mientras que su hijo también lleva par de batazos de cuatro esquinas en los actuales playoffs.

A nivel general, son seis las parejas de padre e hijo que han conseguido jonrones en postemporada. Además de los Guerrero y los Javier, el grupo lo completan Bob Boone con sus hijos Bret y Aaron Boone, Tony y Eduardo Pérez, y Cecil y Prince Fielder.