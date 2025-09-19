Elly De La Cruz y Miguel Andújar jonronean en el triunfo de los Rojos

Spencer Steer conectó dos de los cinco jonrones de Cincinnati, su mayor cantidad en la temporada, y los Rojos vencieron el viernes 7-4 a los Cachorros de Chicago para mantener el ritmo en la carrera por el comodín de la Liga Nacional.

Los Rojos (78-76) se mantuvieron a dos juegos de los Mets de Nueva York, quienes vencieron a Washington el viernes por la noche, por el último puesto de comodín. Los Cachorros tienen el primer puesto de comodín y ya se han asegurado un puesto en los playoffs.

El jonrón de dos carreras de Steer en la sexta entrada contra Porter Hodge (2-2) rompió el empate 4-4, y Elly De La Cruz conectó un jonrón profundo de Hodge en el siguiente lanzamiento. Fue el vigésimo jonrón de cada jugador en la temporada.

Los Rojos conectaron sus otros tres jonrones contra Shota Imanaga. Miguel Andújar conectó un jonrón en la primera entrada, Matt McLain en la tercera y Steer en la cuarta.

Dansby Swanson conectó su jonrón número 23 de la temporada en la segunda entrada para los Cachorros. Matt Shaw añadió un jonrón de dos carreras en la cuarta, pero los Cachorros no volvieron a anotar.

Connor Phillips (1-0) lanzó una entrada y un tercio sin permitir carreras en relevo de Nick Lodolo, quien permitió cuatro carreras y nueve hits en cuatro entradas y dos tercios. Emilio Pagán lanzó la novena para su 28vo. salvamento.

El jonrón de De La Cruz fue su primero desde el 31 de julio y rompió su racha de 43 juegos sin conectar jonrones.