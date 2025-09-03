Nasim Núñez pega dos jonrones y los Nats vencen a Eury Pérez y a los Marlins

Nasim Núñez conectó sus primeros dos jonrones de su carrera y los Nacionales de Washington vencieron el miércoles 10-5 a los Marlins de Miami para completar su primera barrida de tres juegos en casa esta temporada.

Fue apenas la segunda barrida de tres juegos esta temporada para Washington, que ganó tres en Baltimore del 15 al 17 de mayo. La última barrida de tres juegos de los Nacionales en casa fue del 19 al 21 de julio de 2024, contra Cincinnati.

Brady House también conectó un jonrón para Washington, y Luis García Jr. impulsó dos carreras. Jackson Rutledge (3-2) lanzó una entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria.

Joey Wiemer conectó jonrón para Miami, que fue barrido por cuarta vez esta temporada y la primera desde el 2 al 4 de junio contra Colorado.

Núñez, quien pasó toda la temporada pasada en el roster de Washington como selección de la Regla 5, tuvo tres hits y cuatro carreras impulsadas en su 75º juego de su carrera.

Conectó un jonrón con un out ante Eury Pérez (6-5) al bullpen de Washington en el jardín derecho en la segunda entrada. También impulsó una carrera con un sencillo en la sexta y un jonrón de dos carreras en la octava ante Luarbert Arias.