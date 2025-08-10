Zack Wheeler y Edmundo Sosa guían barrida de los Filis sobre Rangers

Zack Wheeler ponchó a siete y permitió tres hits, Edmundo Sosa conectó un jonrón y los Filis de Filadelfia derrotaron el domingo 4-2 a los Rangers de Texas para barrer la serie de tres juegos.

Wheeler (10-5) tuvo seis o más ponches por 19na apertura consecutiva esta temporada, y su última salida con menos de seis fue el 13 de abril, cuando tuvo tres contra St. Louis.

Con una desventaja inicial de 2-0, los Filis respondieron en la cuarta entrada con un doblete productor de Bryce Harper. Empataron en la quinta con el jonrón solitario de Sosa y tomaron la ventaja definitiva con el sencillo productor de Weston Wilson dos bateadores después.

Brandon Marsh añadió la carrera de seguridad con un elevado de sacrificio que impulsó a Harrison Bader en la novena entrada, y una sólida actuación del bullpen de los Phillies culminó con el vigésimo salvamento de la temporada de Jhoan Durán, que aseguró la victoria. Durán, adquirido de Minnesota el 30 de julio , solo ha permitido un corredor en base en cuatro apariciones con Filadelfia.

Joc Pederson conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada para darle la ventaja a los Rangers. Patrick Corbin (6-8) lanzó 4 1/3 entradas y permitió cuatro hits y tres carreras.