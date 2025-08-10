Los D-Backs anotan en el primero por sexto juego seguido, la mayor racha en MLB

Los Diamondbacks de Arizona anotaron en la primera entrada por sexto juego consecutivo el domingo, la racha más larga de este tipo en las mayores esta temporada.

El jonrón de tres carreras de Adrián Del Castillo , su primero de la temporada, puso a los Diamondbacks arriba 3-0 contra los Rockies de Colorado.

Varios equipos esta temporada tuvieron rachas de cuatro juegos anotando en la primera entrada. Los Diamondbacks superaron esa racha el sábado por la noche cuando Lourdes Gurriel Jr. conectó un sencillo productor en la primera entrada de su victoria por 6-5 sobre Colorado , que culminó con un doblete productor de Gurriel en la novena.

El jonrón de Del Castillo el domingo también extendió la racha de Arizona a siete juegos consecutivos anotando múltiples carreras en las primeras tres entradas. Esto iguala a Filadelfia, líder de la División Este de la Liga Nacional, con la racha más larga en las Grandes Ligas esta temporada.