Jen Pawol se siente lista para la barrera de género como árbitro de las Grandes Ligas

Jen Pawol estaba en su habitación de hotel en Nashville, Tennessee, cuando recibió la llamada que había esperado durante una década.

Iba a hacer su debut en las Grandes Ligas este fin de semana, convirtiéndose en la primera mujer árbitra en un siglo y medio de béisbol de las Grandes Ligas.

"Me llené de emoción", recordó Pawol el jueves, dos días antes de romper la barrera de género al trabajar en las bases durante la doble cartelera de Miami contra Atlanta. "Fue súper emotivo finalmente poder vivir esa llamada telefónica que había estado esperando y por la que había trabajado durante tanto tiempo, y me sentí completamente plena; me siento como una batería completamente cargada, lista para usar".

Con la voz temblorosa por la emoción, Pawol habló sobre cómo recibió la noticia durante una conferencia telefónica el miércoles con el director de desarrollo de árbitros Rich Rieker y el vicepresidente de operaciones de árbitros Matt McKendry.

Pawol recordó su largo camino. A principios de los 90, en la escuela secundaria West Milford de Nueva Jersey, tuvo una conversación de verano con Lauren Rissmeyer, la tercera base del equipo de sóftbol de la escuela.

"¿Quieres acompañarme como árbitro?", recordó Pawol que le preguntaron. "No lo pensé dos veces. Lauren lo hará, así que yo lo haré".

El salario de Pawol era de 15 dólares por partido.

“Ella tomó un campo y yo tomé un campo”, dijo Pawol. “Era un sistema de un solo árbitro. No tenía ni idea de lo que hacía, pero me puse el equipo y canté bolas y strikes, así que estaba dentro”.

Pawol, graduada de West Milford en 1995, que la incluyó en el Salón de la Fama Atlético en 2022, fue seleccionada tres veces para el equipo de softbol de la conferencia en Hofstra.

Después de arbitrar el equipo de sóftbol de la NCAA entre 2010 y 2016, el entonces árbitro de las Grandes Ligas, Ted Barrett, se acercó a ella en un campamento de árbitros en Binghamton, Nueva York, a principios de 2015.

“Más que cualquier otra mujer que haya visto, parecía capaz de soportar físicamente los rigores del trabajo”, dijo Barrett el jueves. “Pero lo que me impresionó fue su disposición a aprender. Parecía una esponja con todo lo que le enseñábamos. Estoy orgullosa de haberle hecho saber que teníamos esta oportunidad”.

Barrett invitó a Pawol a asistir a una clínica en Atlanta y luego a un campamento de pruebas de la MLB en Cincinnati ese 15 de agosto. La invitó a cenar en Atlanta con sus compañeros árbitros de las Grandes Ligas Paul Nauert y Marvin Hudson y sus esposas.

"Le advertí: 'Mira, esto es lo que te espera. Pasarán 10 años en las ligas menores antes de que puedas oler un campo grande'", dijo Barrett.

Pawol estuvo entre los 38 aspirantes invitados a la Academia de Entrenamiento de Árbitros en Vero Beach, Florida, y comenzó su carrera como árbitro profesional en la Liga de la Costa del Golfo el 24 de junio de 2016, trabajando en el plato cuando los GCL Tigers West jugaron contra los GCL Blue Jays.

Ascendió a la Liga de Nueva York/Penn en 2017, a la Liga del Medio Oeste después de las dos primeras semanas de la temporada 2018, luego trabajó en la Liga del Atlántico Sur en 2019, la Liga del Medio Oeste High-A en 2021, la Liga del Este Doble-A y las Ligas Internacional y de la Costa del Pacífico Triple-A en 2023. Fue convocada para los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas en 2024 y 2025.

“Esto ha sido más de 1200 partidos de ligas menores, incontables horas de revisión de video intentando mejorar, y en el fondo, simplemente ha existido esta pasión y este amor por el béisbol”, dijo. “Esto empezó en mi época como receptora y se transformó en árbitro, y creo que se ha fortalecido aún más como árbitro. El arbitraje es para mí, está en mi ADN. Ha sido un largo y duro camino”.

Entre las ocho árbitras que actualmente compiten en las menores, se unirá al equipo de Chris Guccione en Atlanta, donde espera la asistencia de unos 30 familiares y amigos. Trabajará las bases durante la doble cartelera del sábado y cantará bolas y strikes el domingo.

Pawol estaba en la tercera base el miércoles por la noche cuando Jacksonville venció a Nashville en la Liga Internacional cuando el tercera base de Sounds, Oliver Dunn, la felicitó.

“Si llego a las grandes ligas”, le dijo, “los dos habremos trabajado todos los niveles juntos”.

Pawol agradeció repetidamente a sus predecesores árbitros de ligas menores, mencionando a varios que intercambiaron llamadas o mensajes de texto, como Christine Wren, Pam Postema y Ria Cortesio. Justo después de su ascenso a Triple-A, Pawol se reunió con Postema en Las Vegas.

“Lo último que me dijo cuando la vi fue: "¡Hazlo!", explicó Powal. "Así que ayer le escribí: "¡Lo voy a hacer!"".

Barrett estará observando desde Oregon, donde asistirá a los juegos de la Liga Noroeste este fin de semana.

“Esperamos que esto inspire”, dijo. “Quién sabe, quizás alguna joven vea el partido por televisión y diga: 'Oye, me gustaría probar eso'”.