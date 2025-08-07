¿Cuánto gana un árbitro de las Grandes Ligas?

No son las estrellas del béisbol ni reciben ovaciones, por impecable que sea su trabajo…

Aun así, su papel es tan o más decisivo que el de cualquier jugador. Los árbitros de Grandes Ligas —blanco frecuente de críticas— cargan sobre sus hombros la responsabilidad de impartir justicia en el terreno.

Ese compromiso tiene su recompensa. El salario de un árbitro en la MLB varía según su experiencia y antigüedad, pero normalmente se ubica entre 150,000 y 450,000 dólares anuales, de acuerdo con una publicación en X (antes Twitter) del periodista Fernando Álvarez.

Los jueces que recién se inician pueden ganar cerca de 120,000 dólares, mientras que los veteranos alcanzan los 300,000 o más. El mejor pagado llega a recibir 432,000 dólares.

A eso se suman viáticos que incluyen hospedaje en hoteles cinco estrellas y un bono diario de 340 dólares, además de pagos extra por postemporada y vacaciones remuneradas.

La MLB cuenta con 19 equipos de cuatro árbitros a tiempo completo, para un total de 76. El más veterano en activo, Jerry Layne, con 35 años de servicio, percibe el tope salarial de 450,000 dólares.

Salario base

Depende de la trayectoria y el tiempo de servicio, con un rango aproximado de 150,000 a 450,000 dólares por año.

Viáticos

Incluyen gastos de viaje, alimentación y alojamiento, con un bono diario de 340 dólares y hospedaje en hoteles de lujo.

Bono por postemporada

El pago adicional por trabajar en playoffs puede rondar los 20,000 dólares mensuales. En la series anteriores, ganan 17,500.

Vacaciones

Los árbitros disfrutan de cuatro semanas de vacaciones pagadas por la MLB.

Camino a la MLB

Antes de llegar a MLB, todos los árbitros deben formarse en ligas menores, igual que los peloteros. Los ascensos y aumentos dependen del nivel alcanzado, y suele tomar entre siete y diez años llegar a la élite.

En Clase A el sueldo es de unos 2,600 dólares mensuales, mientras que en Triple-A puede subir a 4,000 dólares.

Los dominicanos

En la historia de las Grandes Ligas solo un dominicano ha sido árbitro: Ramón De Jesús Ferrer, quien debutó en 2016 en un juego entre Cleveland (entonces Indios) y Detroit.

En pretemporada han participado otros criollos como Félix Neón y Hardlen Acosta. Incluso, en dos partidos —Azulejos vs. Orioles y Mets vs. Nacionales— coincidieron los tres.

Primera mujer árbitra en MLB

Este año, Jen Pawol hará historia como la primera mujer en arbitrar un partido de Grandes Ligas.

Estaba en su hotel en Nashville, Tennessee, cuando recibió la llamada que esperaba desde hacía una década: debutaría ese fin de semana, rompiendo una barrera que llevaba 150 años sin cruzarse en el béisbol de las mayores.

“Me llené de emoción”, recordó Pawol el jueves, dos días antes de romper la barrera de género al trabajar en las bases durante la doble cartelera de Miami contra Atlanta. “Fue súper emotivo finalmente poder vivir esa llamada telefónica que había estado esperando y por la que había trabajado durante tanto tiempo, y me sentí completamente plena; me siento como una batería completamente cargada, lista para usar”.