LeBron James rompe el récord de más partidos jugados en la NBA

La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, se hizo este sábado con el récord de mayor cantidad de partidos disputados en la NBA, al participar en su encuentro número 1.612 de la temporada regular, frente a Orlando Magic.

"King" James, de 41 años y en su 23ª temporada en la NBA, que es también otro récord, supera así por un partido a Robert Parish, quien se retiró en 1997, además de conquistar ya hace tres años la marca de mayor cantidad de puntos anotados.