Sameji y Pueblo Nuevo, tras 22 años, se reencuentran en la final del superior de Santiago

Luego de 22 años de espera, los archirrivales de los clubes Sameji y Pueblo Nuevo volverán a enfrentarse en una serie final del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, disputándose nada más y nada menos que la supremacía histórica del certamen.

Ambas franquicias llegan a esta final empatadas como los máximos ganadores en la historia del torneo con 10 coronas cada uno, lo que convierte esta serie en una de las más trascendentales de todos los tiempos para el baloncesto santiaguero.

Esta será la cuarta ocasión en que ambos equipos se midan en una serie final. El historial favorece a Pueblo Nuevo 2-1.

Los de la Bahía conquistaron las dos primeras finales.

1988, cuando dominaron la serie por barrida 4-0.

1994, imponiéndose en un dramático séptimo partido 4-3.

Mientras que Sameji logró su única victoria en finales frente a Pueblo Nuevo en el 2004, cuando se impuso 4-2, bajo las riendas del actual dirigente samejiano Melvyn López, dando inicio a una histórica dinastía que terminaría con cuatro campeonatos consecutivos para la escuadra de la trilogía de barrios.

La rivalidad entre los representantes de Sávica, Mejoramiento Social y El Ejido (Sameji) y la llamada Capital de los Barrios, Pueblo Nuevo, alcanzará ahora su punto más alto, ya que el ganador de esta serie romperá el empate de 10 campeonatos por bando, quedándose con la supremacía absoluta en la historia del Baloncesto Superior de Santiago.

El primer encuentro de esta serie final, pactada al mejor de siete partidos, está programado para este viernes a partir de las 8:00 de la noche.

El escenario será la Gran Arena del Cibao Doctor Oscar Gobaira, donde se espera una masiva presencia de los fanáticos del aro y el balón para disfrutar de la Gran Final del Torneo Superior de Santiago en su versión 46.

Para Sameji, esta será su final número 18 en la historia. En sus participaciones anteriores ha conquistado 10 campeonatos en los años 1990, 1991, 1993, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2014 y 2023, y ahora buscará alcanzar su undécima corona para seguir fortaleciendo su legado como uno de los clubes más emblemáticos del baloncesto santiaguero.

Por su parte, Pueblo Nuevo disputará su final número 19, habiendo logrado 10 títulos en 1985, 1987, 1988, 1994, 2000, 2009, 2013, 2016, 2021 y 2024, igualando en campeonatos a su rival de turno.

Con este enfrentamiento histórico, Sameji y Pueblo Nuevo escribirán un nuevo capítulo en la rivalidad más emblemática del baloncesto de Santiago, donde uno de los dos equipos logrará romper el empate y proclamarse el máximo ganador.