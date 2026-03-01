Pueblo Nuevo. con 22 puntos de Suero, pone la semifinal B 2-0 ante el Cupes

Pueblo Nuevo prolongó su hegemonía en series directas de postemporada frente al Cupes al conseguir una contundente victoria 78-71, que le permitió colocar la semifinal B 2-0 a su favor y sumar su noveno triunfo consecutivo ante los Pepines en este tipo de enfrentamientos, dentro de la versión 46 del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago.

En la actual temporada, el Cupes ha perdido seis partidos seguidos, racha que data desde la serie regular, donde su última victoria fue 91-84 ante el CDP, el domingo 8 de febrero. Desde entonces ha caído ante Sameji, Plaza, Pueblo Nuevo y GUG, sumado a las dos derrotas de esta semifinal B.

Por Pueblo Nuevo se destacaron Eusebio Suero, con 22 puntos y cinco rebotes; Víctor Liz, con 12 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias; Luis López, con 11 tantos y seis asistencias; Albertson Pimentel, con 10 puntos, nueve rebotes y tres asistencias, y Levi Bradley, con 10 unidades y dos rebotes.

Por el Cupes sobresalieron Emmanuel Egbuta, con 22 puntos y nueve rebotes; Oliver Ferreiras, con 18 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias, y Luis Martínez, con 15 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias.

El Cupes perdió por lesión a Jeffry Arias en el transcurso del partido y su condición se mantiene día a día de cara al tercer encuentro.

La defensa reinó en la primera mitad del encuentro, con Pueblo Nuevo manteniendo ventaja constante. La Bahía dominó 26-16 el primer parcial, mientras que Cupes ganó 18-17 el segundo, para irse al descanso con ventaja de 43-34 a favor de los diez veces campeones.

Cupes lanzó para 37.7% y Pueblo Nuevo para 36.8%.

Los pepines dominaron los rebotes 45-44 y las asistencias 21-18.

La banca de Pueblo Nuevo aportó 15 puntos, mientras que la del Cupes terminó con cinco.

próximo partido

El tercer partido de la serie se jugará el miércoles a segunda hora en la Gran Arena del Cibao Doctor Oscar Gobaira.