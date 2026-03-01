Luis David Montero regresa con selección, RD enfrenta a Nicaragua este domingo

Más buenas noticias para la selección nacional dominicana de baloncesto superior.

Luis David Montero regresa a las filas del equipo nacional que busca extender a cinco su racha de victorias como visitante en las ventanas de la FIBA, que en esta ocasión, forma parte del proceso clasificatorio para la Copa Mundial del 2027 programada para celebrarse en Catar.

Montero estará de vuelta con la “selección del pueblo” en el partido de este domingo por la noche (9:10 p.m.) en el polideportivo Alexis Arguello de la ciudad de Managua, Nicaragua.

El habilidoso jugador tomará el lugar de Rey Abad en el roster del combinado que entrena el argentino Néstor –Che- García con la asistencia de Sergio Jiménez, David Díaz y Abraham Disla.

Los demás integrantes son: Gelvis Solano, Richard Bautista, Mike Torres Cuevas, Omar Silverio, Jassel Pérez, Andersson García, Jhery Matos, Ángel Núñez, Anyeuri Castillo, Ángel Delgado y Joel Soriano.

El equipo criollo viene de una histórica victoria con pizarra de 87-79 el pasado jueves sobre Estados Unidos en Oceanside, San Diego. Es el segundo triunfo de una selección nacional ante el gran país de América del Norte y la primera desde el 1989.

Tras este resultado, el quinteto dominicano pone su foja en 2-1 al igual que los estadounidenses y México, mientras que los nicaragüenses tienen foja de 0-3 en el Grupo A del continente americano.

El proceso de ventanas para el mundial del año próximo, en el continente americano, está compuesto por cuatro grupos de 16 países y pone a disposición un total de siete cupos para el certamen mundialista.

Dominicana tiene una racha activa de cuatro victorias fuera de casa en el proceso de ventanas FIBA correspondientes a la cita para la Copa Mundial. En 2023 tuvo triunfos en Panamá y Argentina, el año pasado ganó en México y el jueves en Estados Unidos. Los dos primeros pertenecieron a los encuentros clasificatorios para la Copa Mundial que se celebró ese año en Filipinas.