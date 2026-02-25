Los Cavs de Harden ganan pulso a Knicks; Kuminga y Murray debutan

Los Cleveland Cavaliers derrotaron este martes con autoridad a los New York Knicks en un duelo de aspirantes de la Conferencia Este de la NBA, mientras Dejounte Murray debutó en esta temporada y Jonathan Kuminga deslumbró en su estreno con Atlanta.

En Cleveland, los Cavs siguen creciendo de la mano del recién llegado James Harden, de nuevo fundamental para el triunfo 109-94 ante los Knicks.

La Barba anotó 20 puntos, con 4 triples, en una noche en que Cleveland dominó desde el primer minuto.

El escolta Donovan Mitchell sumó 23 puntos y el pívot Jarrett Allen otras 19 unidades con 10 rebotes.

Con el poder anotador y la experiencia de Harden, de 36 años, los Cavs suman seis victorias en siete partidos y este martes alcanzaron en la clasificación a los Knicks, terceros del Este.

Ambas franquicias, principales favoritos del sector al inicio de temporada, tienen un registro de 37 victorias y 22 derrotas.

"Estamos trabajando para construir algo especial, y cada partido es una oportunidad para mejorar", afirmó Harden. "Esta noche fue un buen paso para nosotros".

Los Knicks, de su lado, profundizaron su rumbo irregular con cuatro derrotas en los últimos ocho partidos.

En Cleveland chocaron con la férrea defensa que comandan Allen y Evan Mobley en la pintura, especialmente en el tercer cuarto, cuando sólo anotaron 11 puntos.

El base Jalen Brunson logró 20 puntos con una gris serie de 6-19 en tiros de campo y el pívot Karl-Anthony Towns se quedó en 14 unidades.

el mejor kuminga

Tras un mes parado por lesión, el congoleño Jonathan Kuminga se estrenó con el uniforme de los Atlanta Hawks en un triunfo 119-98 ante los Washington Wizards.

En sólo 24 minutos de juego, Kuminga sumó 27 puntos, su récord de esta temporada, además de 7 rebotes y 4 asistencias partiendo desde el banco.

El alero, de 23 años, está ansioso por reivindicarse tras salir finalmente este mes de los Golden State Warriors, donde militó cinco temporadas sin ganarse nunca la confianza del técnico Steve Kerr.

Otro estreno del martes fue el de Dejounte Murray, figura de los New Orleans Pelicans, que jugó sus primeros minutos del curso 13 meses después de sufrir una rotura del tendón de Aquiles.

El base All Star, de 29 años, arrancó en el quinteto titular y logró 13 puntos en 25 minutos en un triunfo 113-109 ante los Warriors, que siguen sin recuperar a Stephen Curry.

Los 200 triples más rápidos

los 200 triples más rápidos

Otro foco de atención del martes fue Kon Knueppel, novato de los Charlotte Hornets, que se convirtió en el jugador en llegar más rápido a los 200 triples en la NBA.

Knueppel, de 20 años, alcanzó esa marca en los primeros 58 partidos de su carrera, con una media de 3,5 triples por noche.

El escolta, elegido en el cuarto lugar del pasado Draft, convirtió 3 triples y 21 puntos en la victoria de los Hornets 131-99 frente a los Chicago Bulls.

En Los Angeles, Paolo Banchero firmó este martes 36 puntos en la victoria en los segundos finales de los Orlando Magic ante los Los Angeles Lakers, los Cleveland Cavaliers dejaron al descubierto las debilidades de los New York Knicks y los Oklahoma City Thunder han aprendido a vivir sin Shai Gilgeous-Alexander.

Fue la segunda derrota consecutiva de los Lakers en el Crypto.com Arena, después de la encajada este fin de semana contra los Boston Celtics.

Este martes, los Lakers dominaron gran parte del partido, pero en el último cuarto los Magic igualaron un duelo que se acabaron llevando en los últimos segundos.

Wendell Carter Jr. puso el 109-110 a 6.7 segundos del final tras atrapar un rebote ofensivo. Los Lakers tuvieron la última posesión, pero Luka Doncic no aprovechó una oportunidad clara y le pasó el balón a LeBron James, que falló el tiro decisivo.

Bachero firmó un doble-doble con 36 puntos y 10 rebotes, igual que Carter Jr. (20 puntos y 11 rebotes), mientras que Desmond Bane anotó 22. Para los Lakers, Doncic acarició el triple-doble con 22 puntos, 9 asistencias y 15 rebotes, mientras que James aportó 21 puntos.

Los Lakers (34-23) son sextos en el Oeste, mientras que los Magic (31-26) ocupan la séptima posición en el Este.

hay vida sin "sga"

Una noche más sin Shai Gilgeous-Alexander ni Jalen Williams, los Thunder han aprendido a sobrevivir sin sus máximas estrellas y sumaron en Toronto su tercer triunfo consecutivo.

Los Thunder vencieron a los Raptors por 107-116, destacando Cason Wallace con 27 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Isaiah Joe sumó otros 22 puntos a la causa. RJ Barrett fue el mejor de los Raptors con 21 puntos.

Los Thunder (45-14) han recuperado su condición de mejor equipo de la liga tras el último tropiezo de los Detroit Pistons, una cómoda posición desde la que esperan al regreso de sus estrellas.

En Portland, Anthony Edwards anotó 34 puntos y encestó cinco triples para ayudar a que los Timberwolves de Minnesota resistieran apenas y superaran el martes 124-121 a los Trail Blazers de Portland, con lo que lograron su cuarta victoria en sus últimos cinco partidos.

Jaden McDaniels sumó 27 puntos, seis rebotes, tres asistencias, dos robos y cinco tapas por los Timberwolves.

Donte DiVincenzo aportó 19 puntos y encestó cinco triples, mientras que Julius Randle terminó con 13 puntos, siete rebotes y seis asistencias. Rudy Gobert anotó apenas 10 puntos, pero capturó 19 rebotes y cambió el partido con su labor defensiva.

Jrue Holiday encabezó a los Blazers con 22 puntos. Jerami Grant obtuvo 18 unidades, mientras que Donovan Clingan anotó 11 tantos y capturó 15 rebotes.

Scoot Henderson aportó 19 puntos, seis rebotes y cinco asistencias desde la banca.

En Phoenix, Derrick White anotó 22 puntos, Neemias Queta sumó 14 unidades y 13 rebotes, y los Celtics de Boston se valieron de un gran tercer cuarto para vencer el martes 97-81 a los Suns de Phoenix.

Sam Hauser encestó 6 de 14 disparos, incluidos 4 de 10 desde la línea de 3 puntos, para aportar 16 unidades, y los Celtics —que jugaron sin el astro Jaylen Brown (contusión en la rodilla derecha)— lograron su cuarta victoria consecutiva y ganaron por novena vez en sus últimos 10 partidos.

Baylor Scheierman registró 11 puntos y 11 rebotes.

Collin Gillespie consiguió 15 puntos y Grayson Allen anotó 14 por los Suns, que perdieron por cuarta vez en sus últimos cinco encuentros. Phoenix jugó sin sus dos máximos anotadores, Devin Booker (distensión en la cadera derecha) y Dillon Brooks (fractura en la mano izquierda), quienes en conjunto promedian casi 46 puntos por partido.

En Milwaukee, Kevin Porter Jr. igualó su mejor marca de la temporada con 32 puntos, mientras que Bobby Portis y Ryan Rollins anotaron 21 tantos cada uno por los Bucks de Milwaukee, quienes doblegaron el martes 128-117 al Heat de Miami y cosecharon su cuarto triunfo en cinco partidos.

Kyle Kuzma sumó 19 puntos y Ousmane Dieng finalizó con 11 por los Bucks.

Norman Powell anotó 26 puntos, Bam Adebayo terminó con 18 unidades y nueve rebotes, y Andrew Wiggins aportó 16 por el Heat, cuya racha de tres victorias consecutivas quedó frenada.

Tyler Herro y Kel’el Ware anotaron 14 puntos cada uno, y Pelle Larsson agregó 10 para Miami. Davion Mitchell, quien regresó tras perderse un partido por enfermedad, añadió ocho puntos y ocho asistencias.

En Nueva York, Marvin Bagley III anotó 22 puntos, Naji Marshall agregó 21 y los Mavericks de Dallas derrotaron 123-114 a los Nets de Brooklyn, en un partido al que los dos equipos llegaron apenas el mismo martes.

Ambos clubes jugaron partidos como visitantes el domingo y ninguno pudo volar al área de Nueva York debido a una nevada. Los Mavericks se quedaron en Indiana y los Nets permanecieron en Atlanta.

Los dos conjuntos volaron el martes y llegaron a primera hora de la tarde.

El cambio en el calendario no afectó a los Mavericks, que anotaron 76 puntos en la primera mitad, su número máximo de la temporada, y lograron su segunda victoria consecutiva tras una racha de 10 derrotas.

Brandon Williams sumó 19 puntos y 10 asistencias, mientras que Klay Thompson agregó 17 unidades por los Mavs, que embocaron el 58,5% de sus tiros de campo al disputar su cuarto partido consecutivo sin la primera selección del draft, Cooper Flagg, por un esguince en el pie izquierdo.

Michael Porter Jr. anotó 26 puntos y Noah Clowney sumó 22 por los Nets, que perdieron su quinto partido seguido. Terance Mann aportó 17 puntos desde la banca y Nic Claxton terminó con 16 tantos y nueve rebotes.

En Indianápolis, Joel Embiid anotó 27 puntos en su regreso a la alineación tras perderse cinco partidos, Tyrese Maxey sumó 32 unidades, y los 76ers de Filadelfia vencieron el martes 135-114 a los Pacers de Indiana.

Embiid, quien se había ausentado por molestias en la espinilla derecha y por el manejo de una lesión en la rodilla derecha, consiguió 20 puntos en la primera mitad, al encestar 11 de 17 tiros en 26 minutos. VJ Edgecombe aportó 23 puntos con 9 de 13 en tiros de campo para los 76ers, que acertaron el 58% de sus disparos.

Andrew Nembhard y Micah Potter anotaron 23 tantos cada uno por los Pacers, y la cifra de Potter fue la más alta de su carrera. Quenton Jackson terminó con 15 puntos y el novato Kam Jones añadió 13, también la mejor marca de su carrera.

El máximo anotador de los Pacers, Pascal Siakam, no jugó por un esguince en la muñeca izquierda. Los Pacers tampoco contaron con Aaron Nesmith, quien se perdió su tercer partido consecutivo por un esguince en el tobillo derecho.

Indiana atinó el 42% de sus disparos de campo y cometió 16 pérdidas de b alón. Filadelfia tuvo ventaja de 44-41 en rebotes —Maxey lideró con nueve. Jarace Walker capturó 10 rebotes para los Pacers.