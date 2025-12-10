Al Horford llega a los 9 mil rebotes en la NBA

Al Horford está aprovechando su estadía con los Warriors de Golden State en su temporada 19 en el baloncesto de la NBA para redondear importantes hitos en su carrera.

Tras su más reciente actuación, el nativo de Puerto Plata se ha convertido en el séptimo extranjero que consigue al menos nueve mil rebotes de por vida en el baloncesto profesional de los Estados Unidos.

El dominicano logró la cifra redonda el pasado día 4 en Filadelfia frente a los Sixers cuando “descolgó seis tableros” en una derrota por la mínima 99-98.

fuera por la ciático

No ha vuelto a ver acción debido a molestias en el nervio ciático -el más largo del cuerpo- que causa dolor por compresión o irritaciñón desde la parte baja de la espalda hasta el pie.

Dikembe Mutombo (República Dominicana del Congo) lidera a los extranjeros en el departamento con 12,359 rebotes. Uno de los mejores defensores en la posición de centro de todos los tiempos.

Es seguido por el alemán Dirk Nowitzki, un anotador de 30 mil puntos, MVP y campeón, quien tuvo 11,489 capturas.

Pau Gasol (España) consiguió 11,305 rebotes en su carrera que le vio ganar un par de títulos con los Lakers de Los Angeles.

suiza y francia

El montenegrino nacido en Suiza, Nikola Vucevic, al momento de escribir, ha conseguido 10,378 capturas, mientras que Rudy Gobert (Francia) marcha con 9,942.

Vlade Divac (Serbia) cerró su carrera con 9,326 rebotes, inmediatamente por delante del criollo campeón con los Celtics de Boston en el 2024.

Los diez mejores foráneos en ese departamento los completan, el lituano Jonas Valanciunas (8,829), el griego Giannis Antetokounmpo (8,702) y el serbio Nikola Jokic (8,423).

ni duncan, ni hakeem

En este ranking no son incluidos Tim Duncan (Islas Vírgenes, 15,091) y Hakeem Olajuwon (Nigeria, 13,748) ya que, aunque nacieron fuera de los Estados Unidos, representaron a ese país en competencias internacionales.

En su ruta hacia ocupar el puesto número 58 de por vida en la lista de los máximos rebotes de la NBA, Horford superó a la leyenda de los Celtics de Boston, Larry Bird, y los 8,974 que consiguió en su excelsa carrera. Este hecho aconteció el pasado 12 de noviembre frente a los Spurs de San Antonio.

primera apertura

Había estado saliendo desde la banca para los Warriors antes de hacer su primer quinteto titular frente a los Sixers.

El día 21 de noviembre se convirtió en el jugador de mayor edad que ha vestido el uniforme de la franquicia, a los 39 años y 141 días frente a los Lakers.

En 20 minutos de acción, colaboró con cinco puntos, cinco rebotes y una asistencia en el triunfo de los Warriors.

Superó en esa lista de “viejetes” a Andre Iguodala (39 años, 44 días en 2023), Avery Johnson (39 días, ocho días en 2004), Chris Paul (38 años, 344 días) y Terry Cummings (38 años, 316 días en el 2000).

cinco veces estrella

Es un cinco veces convocado al Partido de Estrellas de la NBA, estuvo en uno de los mejores equipos defensivos en la temporada de 2017-18, en uno de los equipos de estrellas en la campaña 2010-11, así como en el de novatos en la estación de 2007-08.

En su primera temporada, fue segundo en la votación para el Novato del Año, solo superado por Kevin Durant, entonces de los Supersonics de Seattle.

Seleccionado originalmente por los Hawks en la primera ronda del draft de la NBA de 2007 (tercero en general) procedente de la Universidad de Florida, Horford fue miembro de dos equipos campeones consecutivos de la NCAA en 2006 y 2007.

Según basketball.reference.com, Horford ha devengado alrededor de 289,228,232 millones de dólares en sus anteriores 18 campañas en la liga aunque señala que la cifra podría estar incompleta.

Firmó por el mínimo para un veterano que en la estación de 2025-26 de la NBA es de 5.6 millones (5,685,000 exactamente).

El contrato contiene una cláusula que permite al criollo activar una segunda temporada con el equipo de San Francisco -una opción del jugador- por el orden de 5.9 millones (5,969,250) si decide jugar en la estación de 2026-2027.