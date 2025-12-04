Consuelo conquista novena corona en TBS de San Pedro de Macorís

El club Todos Estrellas de Consuelo superó este miércoles 79-74 a los Titanes de Miramar para conquistar la novena corona de su historia, en el cuarto partido de la serie final del 43 Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025), y se alzaron con la Copa BanReservas.

Los muchachos del Ingenio Consuelo lograron dos victorias seguidas para imponerse 3-1 en la ronda final, que estuvo pactada al mejor de un 5-3, celebrándose todos los partidos en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet, de esta ciudad.

De esta manera, el Todos Estrellas conquistó su novena corona de campeón en toda su historia de participaciones en los TBS de la Sultana del Este y detuvo una sequía de 15 años.

Los primeros campeonatos, tres al hilo, fueron del 1997, 98 y 99, bajo la dirigencia del técnico nativo José Branche, quien logró cuatro en lo personal -quinto de Consuelo-, en 2007.

En el 2002, fue el cuarto título del Todos Estrellas con la dirigencia del técnico capitalino Franklin Ogando, con un quinto en 2007 con Branche, y obtuvieron tres más para llegar a ocho al mando del coach nativo de Consuelo Jochy Fulgencio en 2005, 2009 y 2010.

El noveno campeonato de Consuelo ocurrió la noche de este miércoles, teniendo de capataz a otro entrenador nativo, Rubén Abreu, quien alzó la Copa BanReservas acompañado del pastor Fidel Castillo, presidente del club Todos Estrellas de Consuelo, quien celebró con cientos de seguidores del equipo superior, jugadores, personal técnico y directivos del club.

El nativo Daylin Thomas fue el principal anotador del Todos Estrellas con 19 puntos y seis rebotes, y por sus méritos en la etapa final fue escogido como el Jugador Más Valioso.

Dresly Richardson le colaboró con 16 tantos y cinco balones atrapados, el refuerzo distrital Luis Feliz (La Mueca) ligó 13 encestes, cuatro capturadas y seis asistencias.

Frankely González 14 y Erick Paulino aportaron nueve unidades por cabeza, y Daniel Tyson contribuyó con ocho dígitos y atrapó ocho rebotes, por el equipo ganador de Consuelo.

En el revés, el refuerzo distrital Kevin Pérez encestó 26 puntos, Edison Montilla coló 19 tantos más siete rebotes, Misael Saunders logró un doble-doble de 12 dígitos con 17 pelotas capturadas, y Reinny Faustino aportó 11 tantos y seis rebotes, para los Titanes de Miramar.

El campeonato 2025 de la Sultana del Este tuvo en opción a la Copa BanReservas, la cual fue entregada de manera conjunta por Fausto Paulino, presidente de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema); Pedro Vázquez, presidente del Comité Organizador; Carlos Dijol, tesorero; y la Gobernadora Provincial Yovanis Baltazar.

La justa fue dedicada al exjugador Ambioris Tejada e In Memoriam a Ramón Pérez Tolentino.

Consuelo únicamente perdió un partido en toda la temporada del TBS SPM, al conseguir el 5-0 en la serie regular, barrió la semifinal A 2-0 al club Centro y tres triunfos en la etapa final para un récord general de 10-1. La única derrota fue ante Miramar, en el segundo juego final.