Todos Estrellas de Consuelo ganan la serie regular del torneo superior de San Pedro

El club Todos Estrellas de Consuelo ganó la serie regular del 43 Torneo de Basket Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025) al alzarse con la victoria 83-71 sobre los Titanes de Miramar, que disputa la Copa BanReservas.

Daylin Thomas sobresalió con un doble-doble de 26 puntos y 10 rebotes, Frankelys González 17, Daniel Acel 14 y Jerry Alejandro 11, y en el revés, Dayker Cedano 25 tantos y 17 rebotes.

Consuelo sigue invicto a 4-0, Miramar (3-2), en la penúltima fecha de la regular, en un partido jugado en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet.

En otro partido, los Correcaminos de Quisqueya se impusieron fácilmente al club Centro, 108-82, con Raymer Santana anotó 30 puntos, cuatro rebotes y siete asistencias, Alex Hernández 23, José Familia ligó cifras dobles: 15 dígitos y 16 atrapadas y Gabriel Berroa 13.

Por los perdidos, Manuel Santana tuvo 26 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, y un doble-doble de Bladimir Santana de 21 encestes más 16 capturas, y Michael González aportó 10.

A la etapa semifinal clasificaron Consuelo, Quisqueya (4-1), en segundo, y Miramar, dejando una plaza a batallar entre Centro y Warriors de México, fojas de 1-3, y Retiro 23 (0-4), en el torneo dedicado al exjugador Ambioris Tejada e In Memoriam a Ramón Pérez Tolentino.

juegos del jueves

El TBS-SPM 2025 y su serie regular termina este jueves con dos partidos, a las 7:00 de la noche, chocarán los clubes Retiro 23 ante el Centro, y a las 9:00, Consuelo contra México.

Si Centro gana avanza en cuarto lugar a la semifinal, de lo contrario, de perder, para cruzar Retiro 23 debe triunfar por 40 ó más puntos. Si vence por menos de 40 entonces cruzaría México si derrota a Consuelo, y si Consuelo es que sale airoso la clasificación será del Centro aún perdiendo de Retiro 23, pero debe ser por menos de 40 puntos.

La justa la organiza Fausto Paulino, presidente de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema); Pedro Vázquez, en Comité Organizador; y Carlos Dijol, tesorero, y los partidos son transmitidos en YouTube por el canal Abasapema Oficial con la narración de Manny del Rosario y John Carmelo Gil, Iván Montaño y Rafael de Peña Jr. en los comentarios, Felipe de Jesús Zorrilla, voz comercial, y Edgar Moreta, el productor general.