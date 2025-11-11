San Sebastián logra campeonato 18 en el torneo de básquetbol superior de Moca

Con el Polideportivo Dr. Rubén Lulo Gitte repleto, el club San Sebastián conquistó su corona número 18 al vencer 82-76 al Don Bosco en el quinto partido de la serie final del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2025), dedicado al licenciado Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, y que se disputó por la Copa INDOTEL.

El conjunto dirigido por Vladimir Frías consolida así su dominio como el equipo más ganador en la historia del baloncesto dominicano con 18 coronas, en el evento que tiene el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL).

El refuerzo Jonathan Bello acercó a Don Bosco 77-74 con una brillante penetración restando 3:17 del último cuarto, pero el conjunto rojo respondió de inmediato con una jugada magistral de Nargenis Ulloa, quien amplió la ventaja 79-74 cuando el reloj marcaba 2:44.

El norteamericano Michael Watkins detuvo la ofensiva del Don Bosco con un espectacular tapón a Bello restando 2:14, y en la siguiente posesión Eury Rosario sumó un punto más desde la línea de tiros libres para aumentar la ventaja de San Sebastián 80-74.

Don Bosco intentó reaccionar con una canasta de Derek Jeter Mejía que puso el marcador 80x76 con 1:55 por jugar, pero las imprecisiones en ataque pesaron. En un intento por reducir la diferencia, Jonathan Bello cometió su quinta falta personal a 1:21 del final, dejando a su equipo en desventaja.

Lamonte Bearden selló la victoria desde la línea de tiros libres, anotando ambos lanzamientos para colocar la pizarra definitiva 82-76 y dar inicio a la celebración del título número 18 del histórico club San Sebastián en el baloncesto mocano.

Durante el medio tiempo, la gobernadora Patricia Muñoz Salcedo entregó, en nombre del ministro Administrativo de la Presidencia, don Andrés Bautista, un aporte de 4 millones de pesos a los cuatro clubes participantes y a la ASOBAE, gracias a las gestiones del presidente del Comité Organizador, Enmanuel Bautista.

El jugador Anderson García fue reconocido como Jugador Más Valioso de la Final, tras promediar 19 puntos, 14 rebotes y 6.4 asistencias por partido.

García completó una temporada histórica al ser también Novato del Año, Co-MVP Nativo y campeón, logró que sólo comparte con Mikael Ureña en la historia del torneo.

La ofensiva de los nuevos campeones la comandó: Anderson García 24 puntos y 14 rebotes, Michael Watkins 17 puntos y 13 rebotes, Nargenis Ulloa 11 y Lamonte Bearden 11 puntos. En el Don Bosco; Jonathan Bello 25 puntos y 10 rebotes, Emmit William 16 puntos y 14 rebotes, Darwin Rosario 16 y Derek Mejía 12 puntos.