Don Bosco conquista la serie regular; San Sebastián y José Horacio avanzan a semifinales

Los campeones del club Don Bosco se quedaron con la serie regular tras un emocionante triunfo, mientras que San Sebastián y José Horacio Rodríguez aseguraron su pase a las semifinales del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2025), dedicado al licenciado Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, y en disputa por la Copa INDOTEL.

Un triple de Mikael Ureña con apenas tres segundos por jugar decidió el encuentro para que los campeones del Don Bosco (6-2) vencieron 88 por 82 al José Horacio Rodríguez (3-5), asegurando de paso su cuarta final consecutiva en el baloncesto mocano.

El Don Bosco ha sido protagonista absoluto de las últimas ediciones del torneo, con presencias en las finales de 2022, 2023, 2024 y 2025, conquistando dos campeonatos frente a San Sebastián (2022 y 2024) y cayendo precisamente ante ese mismo rival en 2023.

En la ofensiva de los campeones destacaron Darwin Rosario con 25 puntos, Jonathan Bello 17, Mikael Ureña 16 y Cristian Capellán 11 tantos. Por José Horacio, sobresalieron Darious Monten con 25 puntos, Oneil Espinal con 17 puntos y 12 rebotes, Malfry Sánchez con 12 y Delvis Mercedes con 11.

San Sebastián impone su poder y avanza a semifinales

El Imperio Rojo del San Sebastián (5-3) también selló su clasificación tras superar 100 por 88 al club La Cancha (2-6), impulsado por la tripleta ofensiva de Anderson García, Nargenis Ulloa y Juan Junior Rosario, quienes se combinaron para anotar 75 puntos.

San Sebastián dominó desde el primer cuarto (24-22) y se fue al descanso arriba 50-40, controlando el ritmo de juego hasta el final y dejando a La Cancha en la cuarta posición de la tabla general del torneo que cuenta con el aval de FEDOMBAL.

Los mejores anotadores por San Sebastián fueron Juan Junior Rosario con 27 puntos, Anderson García con 26 y 19 rebotes, y Nargenis Ulloa con 22. Por La Cancha se destacaron Dominik Rosario (18), Antonio Gordon (15), Jeremy Guzmán (11 puntos y 14 rebotes), Enmanuel Mateo (10) y Manuel Pérez (10).

Las semifinales del tradicional torneo iniciará el viernes 24 de octubre, a partir de las 8:00 de la noche, en el Polideportivo Dr. Rubén Lulo Gitte, según informaron la Asociación de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE) y el Comité Organizador, presidido por Enmanuel Bautista.