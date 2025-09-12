TBS Distrito 2025 será trasmitido por Megavisión Canal 2 y Teleunión Canal 12 de cobertura nacional

El TBS Distrito 2025 tendrá cobertura nacional por televisión.

La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) y el Grupo de Comunicaciones Anthony Marte firmaron este viernes un acuerdo de alianza estratégica para la difusión y transmisión por televisión a todo el país de los partidos del 49 Torneo de Baloncesto Superior (TBS Distrito 2025), que inicia desde el sábado 20 de septiembre.

El acuerdo fue firmado por Diego Pesqueira, presidente de Abadina, y por el empresario Anthony Marte, presidente del Grupo de Comunicaciones Anthony Marte, quienes informaron a todos los amantes del “Torneo del Respeto” que los partidos serán transmitidos por los canales de televisión Megavisión Canal 2 y Teleunión Canal 12.

La alianza estratégica entre Abadina y el Grupo de Comunicaciones Anthony Marte fue firmada por Pesqueira y Marte en rueda de prensa que se realizó este jueves en el Outback Steakhouse, de la Plaza Acrópolis, en la avenida Winston Churchill, de esa ciudad capital.

Ambos revelaron que el acuerdo será por tres años, para los campeonatos del 2025 hasta el 2027, y que este año la justa inicia con el encuentro entre los clubes Mauricio Báez y Bameso, el sábado 20 de septiembre en el Prudential Center, de Nueva Jersey, en Estados Unidos, en el certamen que está dedicado este año al Inmortal del Deporte Evaristo Pérez.

Le acompañaron, Milton Díaz, tesorero de Abadina, y César Heredia Guerra, del club Mauricio Báez, quienes los acompañaron en la mesa de honor donde se firmó el acuerdo.

También estuvieron presentes varios representantes de los clubes participantes como Augusto Castro, de Bameso; Miguel Merejo, del Rafael Barias; Dimitri Mendoza, de San Lázaro; Ramón González, de Huellas del Siglo; y Johnny Peguero, del club San Carlos.

Otros clubes participantes, del total de ocho, son Los Prados y El Millón.

Por igual, el profesor Nelson Ramírez, quien funge como comisionado del TBS Distrito 2025, y el Inmortal del Deporte Dominicano, Iván Mieses, entre otras personalidades.

Pesqueira, en representación de Abadina, destacó que “esta alianza será de mucho beneficio para el basket distrital, ya que estos dos canales nos ofrecen una oportunidad de cobertura nacional y de mucha calidad, con equipos de alta generación”.

“Abadina y los ocho clubes que compiten en el superior agradecen al Grupo de Comunicaciones Anthony Marte por el respaldo al TBS Distrito que marcará un antes y un después en este evento”, valoró Pesqueira, quien es el vocero de la Policía Nacional.

De su lado, Marte sostuvo que “llevaremos a toda la geografía nacional las incidencias del TBS Distrito 2025, que es el primer torneo y el de mayor calidad en República Dominicana, donde se forman y desarrollan los mejores talentos del baloncesto”.

Dijo que “contaremos con una moderna unidad móvil con cámaras full HD para garantizar imágenes de calidad y de diferentes ángulos. Vinimos a aportarle a la Abadina y a los ocho conjuntos participantes del TBS Distrito 2025”.

Los dos comunicaron que harán un enlace para la transmisión de los partidos por la plataforma YouTube, entre el Grupo de Comunicaciones Anthony Marte y Abadina TV.

Adelantaron que a partir del próximo lunes inician las ventas de boletas con un 20 por ciento de descuento para los abonados por la serie regular y la fase de eliminación, y dándole garantía de primera opción de compra para las siguientes fases, semifinal y final.

Abadina y la empresa Uepa Tickets anunciaron que la boletería y los abonos estarán disponibles para la venta a los aficionados de manera totalmente digital, donde podrán recibirlas en su teléfono móvil y presentarlas directamente en la puerta de acceso a la sede oficial del campeonato superior distrital, el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, donde serán escaneadas por un personal especializado de Abadina y Uepa Tickets.

Las boletas para la ronda regular y fase de eliminación tendrán un costo de 300 pesos por jornada, mientras que los abonos para ambas fases costarán 5,000 pesos.

Los asientos en la zona VIP tendrán un costo de RD$1,500 por fecha y los abonos saldrán a RD$25,000. Estos precios no incluyen cargo por servicio de boletería.