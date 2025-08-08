Eddy García le ganó al que le enseñó

Durante años, Eddy García trabajó en silencio, aprendiendo, haciendo fila.

Desde el 2018 está vinculado a los Titanes del Sur en diferentes roles, sin apresurar procesos ni cortar caminos. No exigió, no hizo ruido, no le “serruchó el palo” a nadie. Simplemente esperó. Y cuando en el 2025 finalmente le entregaron las riendas del equipo, respondió como sólo lo hacen los que estaban realmente listos: con excelencia y con resultados.

Este miércoles, los Titanes se coronaron campeones por segundo año consecutivo en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), tras barrer 3-0 en la final a los Metros de Santiago. Lo lograron bajo la dirección de García, quien además escribió un capítulo emotivo al vencer en el banquillo al hombre que fue el primero en confiar en él: Melvyn López.

"He aprendido bastante de él (Melvyn). Me dio la oportunidad cuando yo apenas iniciaba este trayecto tan largo. Cuando se acabó el partido le di las gracias porque en algún momento, cuando nadie estaba mirando nuestro trabajo, esa fue la persona que me dio un espaldarazo y me dijo 'sigue así que tú vas bien' y para mí él siempre será un profesor", agradeció García.

Al mando de García, quien sustituyó a Carlos Morbán cuando el equipo tenía 0-2 en la fase de eliminación, los Titanes completaron una de las temporadas más dominantes en la historia reciente de la LNB. Terminaron con récord de 15 victorias y solo una derrota desde que él cogió el timón del equipo.

No perdieron ni en las semifinales ante los Leones de Santo Domingo ni en la final frente a los Metros. Su único revés fue en la fase de eliminación, y desde entonces, no volvieron a caer.

El secreto, según el propio Eddy, estuvo en la defensa, la disciplina y el compromiso colectivo. Más allá del esquema táctico, supo construir un grupo cohesionado y obediente, algo no tan fácil cuando se dirige a un núcleo de figuras consagradas.

“Lo primero fue darle las gracias a Dios y lo segundo, que implantamos la disciplina. Los muchachos en base al compromiso que tenían, se dejaron llevar por el plan de trabajo del staff técnico y gracias a Dios tenemos hoy en día la Copa de Campeones”, acotó el dirigente al LISTÍN DIARIO.

Jugadores como Jassel Pérez, Richard Bautista, Luis David Montero y Jonathan Araujo fueron claves no solo por su talento, sino por su actitud.

“Esos son muchachos que Dios los ha bendecido, que a su corta edad han tenido una larga experiencia no solo a nivel de selección, sino también a nivel internacional. Son tipos maduros y, sobre todo, se dejan guiar. Hoy en día tenemos los resultados en base a eso”, describió el campeón.

Con solo 37 años de edad, Eddy también rompió prejuicios. Se ganó el respeto del camerino con el ejemplo, no con gritos ni imposiciones.

“El respeto no se gana en un día. Se gana con coherencia, con hechos. Y eso traté de demostrar desde el primer entrenamiento”, puntualizó el joven técnico.

García representa un modelo de paciencia recompensada, de humildad que triunfa, de liderazgo moderno.

Venció al maestro, sí. Pero más que eso, lo sigue respetando.