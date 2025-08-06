Los Titanes vencen a los Metros por barrida y logran bicampeonato en la LNB

Los Titanes del Sur se coronaron campeones por segundo año seguido al superar 76 por 64 a los Metros de Santiago en el cuarto partido de la serie final de la Súper Liga LNB celebrado este miércoles en el Polideportivo de esta ciudad.

El equipo del Sur decidió el partido en el tercer cuarto, con una defensa de excelencia que dejó en ocho puntos (20-8) a los Metros, que anotó sus primeros dos puntos con 1:49 por terminar el parcial.

Jassel Pérez, quien anotó 15 de sus 23 puntos en el tercer cuarto, ganó el premio de Jugador Más Valioso de la final.

Con el triunfo, los Titanes extendieron a 14 su cadena de triunfos en forma consecutiva en postemporada, incluida la barrida 3-0 a los Cañeros del Este y el 4-0 a los Reales de La Vega en el 2024, así como el 3-0 a los Leones de Santo Domingo y el 4-0 a los Metros de Santiago en el 2025.

Además, los Titanes se convirtieron en el único equipo que ha propinado barrida en series finales seguidas (2024 y 2025), y ganó su tercer campeonato en la historia, en el 2008 como Constituyentes de San Cristóbal, así como 2024 y 2025 como Titanes.

Otro aspecto a destacar es que se convirtió en el primer equipo en repetir como campeones desde que los Leones lo hicieron en los torneos 2021 y 2022, mientras que Eddy García conquistó su primer título como estratega principal. García asumió la dirigencia de los Titanes el 29 de junio pasado en sustitución de Carlos Morbán, y desde entonces facturó 14 victorias y una derrota.

Los bicampeones de la Súper Liga LNB cerraron la temporada 2025 con nueve triunfos en forma seguida, siendo su última derrota el 11 de julio ante los Metros, en la fase de eliminación.

Además de Jassel sobresalieron a la ofensiva por los Titanes Tyran De Lattibeaudiere, con 10 puntos, y Richard Bautista, con seis tantos y 11 asistencias.

Por los Metros, Juan Guerrero fue el mejor a la ofensiva con 23 puntos y 10 rebotes, y Brandone Francis agregó 10 unidades.

Los parciales concluyeron 13-23, 28-14, 20-8 y 15-13 a favor de los Titanes, que tiraron para un 46 por ciento de campo.

En la primera mitad, los Metros se fueron al descanso con ventaja de dos puntos (43-41) después de lograr un productivo primer cuarto, el cual lo dominaron de 16 puntos (29-13), con una espléndida defensa y mejor producción ofensiva.

Los Titanes, en el segundo cuarto, hicieron los ajustes defensivos para dejar en 14 puntos a los Metros, que lanzaron para un 55 por ciento de campo (16 de 29) en la primera mitad, con un 11-17 en el primer cuarto (66 por ciento).

El equipo del Sur se adueñó del segundo tiempo al anotar 28 puntos, con un 52 por ciento de campo (13 de 25) en la segunda mitad, con 14-11 las asistencias y los rebotes 10-13 a favor de los Metros.

Antonio Mir, presidente LNB

El presidente de la Súper Liga LNB, Antonio Mir, consideró que el torneo del 2025 ha sido la mejor temporada y que rompió con todos los pronósticos.

Mir agradeció a los directivos de los Metros, encabezado por su presidente Manuel Estrella, y a los Titanes, con su presidente Roberto Modesto, por protagonizar una gran final.

También agradeció a todos aquellos que de una u otra manera han tenido que ver en el desarrollo y el éxito de la Súper Liga LNB.

“Hemos concluido una gran temporada, contra todos los pronósticos”, agregó Mir.